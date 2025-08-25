Charla gratuita sobre el contexto económico y geopolítico actual

La Extensión Universitaria de la Universidad IUCE invita a la una charla gratuita y presencial titulada “Contexto económico y geopolítico en tiempos de conflicto”. El evento busca analizar los desafíos globales y sus repercusiones locales.
Será el viernes 29 y ofrecerá perspectivas y desafíos globales. Los detalles.
De este modo, la importante charla contará con la participación de dos destacados expositores: el economista de la consultora Evaluacon, José Vargas y Augusto Grilli Fox quien es comunicador, periodista y analista en Política Internacional.
La disertación se llevará a cabo el viernes 29 de agosto a las 19 en la sede Guaymallén de la universidad ubicada en la lateral Este del Acceso Sur al 125. La entrada es libre y gratuita y no requiere inscripción previa.
En tiempos de guerras y cambios en las políticas internacionales y nacionales con relación a los aranceles así como necesidad de nuevos acuerdos, será clave informarse acerca de la situación actual y de lo que está por venir.