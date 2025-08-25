25 de agosto de 2025 - 17:45

Charla gratuita sobre el contexto económico y geopolítico actual

Será el viernes 29 y ofrecerá perspectivas y desafíos globales. Los detalles.

El presidente de Rusia, Vladimir Putin (i), y su homólogo de Estados Unidos, Donald Trump, se saludan al finalizar una declaración conjunta este viernes, en Anchorage (Estados Unidos).&nbsp;

El presidente de Rusia, Vladimir Putin (i), y su homólogo de Estados Unidos, Donald Trump, se saludan al finalizar una declaración conjunta este viernes, en Anchorage (Estados Unidos). 

Foto:

EFE / Octavio Guzmán
Los Andes | Redacción Economía
Por Redacción Economía

La Extensión Universitaria de la Universidad IUCE invita a la una charla gratuita y presencial titulada “Contexto económico y geopolítico en tiempos de conflicto”. El evento busca analizar los desafíos globales y sus repercusiones locales.

Leé además

La ministra Jimena Latorre presentó los avances energéticos de Mendoza durante la Argentina Energy Week en Buenos Aires.

Cumbre financiera en Mendoza: Jimena Latorre anuncia cuándo será el evento sobre minerales críticos

Por Redacción Economía
Emilce Vega Espinoza, Subsecretaria de Empleo y Capacitación.

Bootcamp Empresarial Mendoza 2025: agenda, oradores y cómo participar del evento de innovación y negocios

Por Redacción Economía

De este modo, la importante charla contará con la participación de dos destacados expositores: el economista de la consultora Evaluacon, José Vargas y Augusto Grilli Fox quien es comunicador, periodista y analista en Política Internacional.

WhatsApp Image 2025-08-25 at 09.08.27

La disertación se llevará a cabo el viernes 29 de agosto a las 19 en la sede Guaymallén de la universidad ubicada en la lateral Este del Acceso Sur al 125. La entrada es libre y gratuita y no requiere inscripción previa.

En tiempos de guerras y cambios en las políticas internacionales y nacionales con relación a los aranceles así como necesidad de nuevos acuerdos, será clave informarse acerca de la situación actual y de lo que está por venir.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

El artista Gustavo Cabral (Ciruelo) estuvo en Mendoza y brindó una charla en la Facultad de Artes y Diseño de la UNCuyo.

Ciruelo con Los Andes: "Del Malba me llamaron y me pidieron disculpas"

Por Fernando G. Toledo
La fuerte subida del dólar oficial lo deja cerca del techo de la banda.

Fuerte alza del dólar oficial: subió $35 en un día y así quedó la cotización en cada banco

Por Redacción Economía
ya no conviene comprar neumaticos en chile: asi estan los precios y ventas en argentina

Ya no conviene comprar neumáticos en Chile: así están los precios y ventas en Argentina

Por Diana Chiani
El bono no remunerativo se paga según las horas trabajadas y se suma al sueldo básico.

Empleadas domésticas con bono y aumento: cuánto cobrarán por 4 horas tareas generales en septiembre

Por Melisa Sbrocco