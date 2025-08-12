Se viene una nueva edición del Travel Sale y habrá cuotas sin interés para viajes internacionales

Entre el 25 y el 31 de agosto de 2025 se llevará a cabo una nueva edición del Travel Sale, una iniciativa organizada por la Federación Argentina de Asociaciones de Empresas de Viajes y Turismo (FAEVYT). Este evento, que tuvo su primera edición en 2015, nació con el propósito de fomentar los viajes dentro y fuera del país, y de brindar a los argentinos oportunidades para planificar vacaciones y escapadas a través de agencias de viajes de todo el territorio nacional.

Cómo es vivir en 100 países con 30 años: la marca impresionante de un mendocino y la lista completa de lugares

En su 11ª edición, más de 100 agencias se sumarán a la propuesta con ofertas especiales , buscando no solo facilitar el acceso a diversos destinos, sino también contribuir al proceso de transformación digital del sector turístico en Argentina. El objetivo es que cada viajero pueda encontrar propuestas a medida y acceder a financiación flexible, pensada para distintos perfiles y necesidades.

El presidente de FAEVYT, Andrés Deyá, destacó que el Travel Sale se transformó en una herramienta clave para el turismo . “No solo genera movimiento en la industria, también permite que miles de personas accedan a propuestas atractivas y personalizadas para viajar por Argentina y el mundo, incluso en temporada baja. En cada edición del Travel Sale vemos cómo crece el interés y la participación, lo que demuestra que los argentinos siguen eligiendo planificar sus viajes con profesionales, accediendo a beneficios exclusivos y propuestas pensadas a medida”, señaló.

Uno de los pilares de esta edición será la financiación. El evento tendrá acuerdos con bancos y aerolíneas para acceder a paquetes nacionales e internacionales con cuotas sin interés , además de otras opciones de pago y beneficios exclusivos en vuelos, hoteles y servicios.

El foco de esta iniciativa está puesto en incentivar la compra anticipada de viajes, tanto a nivel nacional como internacional, con el propósito de estimular la demanda durante la temporada baja y también en el período estival.

Entre las principales promociones se destacan las cuotas sin interés para viajar a distintos puntos del país y a importantes ciudades del exterior, junto con descuentos exclusivos en hospedajes y actividades turísticas.

Las aerolíneas que forman parte de la acción sumarán beneficios extra en la adquisición de pasajes, como mejoras de categoría y franquicia de equipaje sin costo adicional. A su vez, las agencias ofrecerán opciones de financiación a través de acuerdos con bancos, facilitando así el acceso a estas propuestas para un mayor número de personas.

Impulso a la planificación anticipada del verano

Uno de los ejes centrales de esta edición será promover la reserva anticipada de vacaciones para la próxima temporada de verano. Las agencias participantes invitarán a los viajeros a planificar con tiempo, aprovechando precios promocionales y planes de financiación sin interés.

Turistas aeropuerto de Mendoza vuelos y viajes Mendoza fue uno de los destinos con más pasajeros aéreos durante febrero 2025 Los Andes

Según FAEVYT, esta estrategia busca adelantar el consumo turístico, en un contexto donde cada vez más personas toman decisiones con anticipación para acceder a mejores tarifas y condiciones. En este sentido, el Travel Sale se presenta como una oportunidad para cerrar reservas a precios convenientes, antes de que se registren aumentos en alojamientos, traslados y actividades.

Sorteos

En los días previos al inicio del Travel Sale, el público tendrá la posibilidad de participar en sorteos por más de 30 experiencias turísticas exclusivas, tanto en destinos dentro de Argentina como en países de la región. La forma de participación será comunicada a través de los canales oficiales del evento, incluyendo redes sociales y el newsletter, como parte de una campaña digital pensada para generar expectativa y captar la atención de futuros viajeros.

Las experiencias incluirán desde estadías en hoteles de distintas categorías hasta paquetes integrales que contemplan traslados, alojamiento y actividades en destino. Con estos sorteos, los organizadores buscan ampliar el alcance del Travel Sale y sumar nuevos interesados, que además de tener la oportunidad de ganar un viaje, podrán acceder a las promociones y beneficios disponibles durante la acción comercial.