Empleadas domésticas con bono y aumento: cuánto cobrarán por 4 horas tareas generales en septiembre

Empleadas domésticas reciben aumento y bono en septiembre. Cuánto cobrarán por 4 horas de tareas generales y los sueldos de otras categorías.

El bono no remunerativo se paga según las horas trabajadas y se suma al sueldo básico.

Las empleadas domésticas tendrán en septiembre de 2025 un nuevo aumento salarial que incluye a quienes realizan tareas generales, junto con un bono no remunerativo para todos los trabajadores del servicio doméstico, registrados o no.

Los incrementos se aplican sobre las escalas vigentes y mantienen los adicionales por antigüedad y plus por zonas desfavorables. Este ajuste surge del acuerdo alcanzado en la Comisión Nacional de Trabajo en Casas Particulares (Cntcp).

Empleadas de tareas generales: cuánto ganarán por jornada parcial en septiembre Para las empleadas de tareas generales (primera categoría), el salario por hora en septiembre será:

Con retiro: $3.042

Sin retiro: $3.400

Pesos argentinos y billetes para salarios y sueldos Las empleadas de tareas generales con jornada parcial cobrarán entre $243.360 y $272.000 mensuales. Gentileza Si trabajan 4 horas por día, 5 días a la semana (20 días al mes), el cálculo mensual es: