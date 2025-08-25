25 de agosto de 2025 - 13:16

Empleadas domésticas con bono y aumento: cuánto cobrarán por 4 horas tareas generales en septiembre

Empleadas domésticas reciben aumento y bono en septiembre. Cuánto cobrarán por 4 horas de tareas generales y los sueldos de otras categorías.

El bono no remunerativo se paga según las horas trabajadas y se suma al sueldo básico.

Foto:

Freepik
Los Andes | Melisa Sbrocco
Por Melisa Sbrocco

Las empleadas domésticas tendrán en septiembre de 2025 un nuevo aumento salarial que incluye a quienes realizan tareas generales, junto con un bono no remunerativo para todos los trabajadores del servicio doméstico, registrados o no.

Los incrementos se aplican sobre las escalas vigentes y mantienen los adicionales por antigüedad y plus por zonas desfavorables. Este ajuste surge del acuerdo alcanzado en la Comisión Nacional de Trabajo en Casas Particulares (Cntcp).

Empleadas de tareas generales: cuánto ganarán por jornada parcial en septiembre

Para las empleadas de tareas generales (primera categoría), el salario por hora en septiembre será:

  • Con retiro: $3.042

  • Sin retiro: $3.400

Pesos argentinos y billetes para salarios y sueldos
Las empleadas de tareas generales con jornada parcial cobrar&aacute;n entre $243.360 y $272.000 mensuales.

Si trabajan 4 horas por día, 5 días a la semana (20 días al mes), el cálculo mensual es:

  • Con retiro: 4 × $3.042 × 20 = $243.360

  • Sin retiro: 4 × $3.400 × 20 = $272.000

A estos montos se les pueden sumar el bono no remunerativo, los adicionales por antigüedad y el plus por zona desfavorable, según corresponda.

Escala salarial completa de empleadas domésticas en septiembre 2025

  • Niñeras (cuarta categoría)

    • Con retiro: $3.261 por hora / $412.562 mensual

    • Sin retiro: $3.647 por hora / $459.535 mensual

  • Empleadas para tareas generales (primera categoría)

    • Con retiro: $3.042 por hora / $385.500 mensual

    • Sin retiro: $3.400 por hora / $430.000 mensual

Empleadas domésticas sueldos.jpg
Los sueldos incluyen adicionales por antig&uuml;edad y plus por zonas desfavorables en todo el pa&iacute;s.

  • Cocineras (segunda categoría)

    • Con retiro: $3.150 por hora / $398.000 mensual

    • Sin retiro: $3.520 por hora / $445.000 mensual

  • Empleadas con retiro para cuidado de adultos mayores o personas con discapacidad (tercera categoría)

    • Con retiro: $3.210 por hora / $405.000 mensual

    • Sin retiro: $3.580 por hora / $452.000 mensual

Todos los sueldos incluyen adicionales por antigüedad, plus por zona desfavorable y el bono no remunerativo correspondiente.

ARCA y la nueva herramienta para el pago automático de aportes

ARCA implementó una modalidad de débito automático para que los empleadores de casas particulares puedan abonar de forma sencilla y sin trámites mensuales manuales los aportes patronales, cuotas de obra social y contribuciones a la Aseguradora de Riesgos del Trabajo (ART).

Según ARCA, esta herramienta beneficia a más de 450.000 relaciones laborales, garantizando pagos puntuales y evitando retrasos que puedan afectar la cobertura previsional de las empleadas domésticas. La adhesión se realiza desde el portal oficial de ARCA, donde se puede gestionar el débito automático con una CBU o tarjeta de crédito, simplificando la gestión de las obligaciones.

Cómo adherirse al débito automático para el pago de aportes en ARCA

  1. Ingresá al portal oficial de ARCA (www.arca.gob.ar) con tu CUIL/CUIT y Clave Fiscal.
  2. Entrá al Registro Especial del Personal de Casas Particulares y seleccioná la opción “Trabajadores a cargo”.
  3. Hacé clic en “Adherir al débito automático”.
  4. Elegí la CBU registrada del empleador o agregá una nueva vía mediante la opción “Declaración de CBU”.
  5. Para pagos con tarjeta de crédito, gestioná la adhesión directamente con la administradora correspondiente.
  6. Consultá en el registro si el débito fue exitoso o si hubo rechazo por falta de fondos u otros motivos.
  7. Antes de adherir, verificá que estén actualizados los datos del empleado, horas laborales y la CBU para evitar inconvenientes.
