Dónde dejar el CV para trabajar en Decathlon Buenos Aires: requisitos para 100 puestos

La tienda de indumentaria y artículos deportivos Decathlon ofrece trabajo para 100 personas de cara a la apertura de su primera sucursal en Argentina , prevista para octubre , e incorpora personal para distintos puestos. Ya está abierta la postulación vía web o telefónica con curriculum vitae.

Fecha y lugar confirmado: cuándo abre el primer Decathlon en Argentina y dónde estará ubicado

Decathlon abrirá sus puertas en Buenos Aires y busca 90 empleados: cuáles son los requisitos para postularse

Famosa por su presencia en Chile , país predilecto para el turismo de compras, la cadena de origen francés abrirá su primer local en Vicente López (Buenos Aires) , dentro del complejo Al Río , junto a Carrefour .

Se estiman unas 100 vacantes para el local, según informó la compañía. Desde el año que viene se esperan más aperturas, incluyendo a ciudades como Córdoba, Rosario y Mendoza.

Decathlon llega a Argentina y busca trabajadores para octubre

“El primer local estará ubicado en el complejo Al Río, en Vicente López, cuenta con 3.000 m² y abrirá sus puertas al público el último trimestre de este año al mismo tiempo que la página web con entregas a todo el país. Esta apertura implica una inversión de 20 millones de dólares y 100 puestos de trabajo directos ”, declaró Magela Mendez , Gerente Comercial de Decathlon.

Además, sostuvo: “Según nuestra planificación de aperturas de los próximos cinco años, la inversión será de más d e 100 millones de dólares y unos 750 empleos directos".

Cómo postularse con CV para trabajar en Decathlon Argentina

La empresa Decathlon resalta que busca “personas apasionadas por el deporte, con energía, actitud colaborativa, proactividad y orientación a resultados”.

Los interesados pueden enviar su postulación a través de distintas vías:

Plataforma de empleo Randstad - Grupo One (clic)

Sitio web: apprandstad.com.ar

Vía telefónica: +54 9 11 6640-2100

Al momento de inscribirse, es necesario incluir la referencia ref. 109994 para quedar registrado en la búsqueda.

Se puede cargar el currículum vitae, adjuntar información personal, experiencia laboral, educación, idiomas, cursos y una foto.

Cómo postularse para trabajar en Decathlon Argentina

Requisitos para trabajar en Decathlon Argentina

La compañía define dos condiciones principales para quienes deseen sumarse:

Posibilidad de trabajar los fines de semana

Disponibilidad horaria full o part time

Decathlon destaca la posibilidad de incorporarse a una multinacional en expansión, con un amplio set de beneficios para sus trabajadores.

Decathlon llega a Argentina

Cuándo abre Decathlon en Argentina

La apertura del primer local en Vicente López está pautada para fines de octubre. El desembarco forma parte de un plan de inversión de USD 200 millones, destinado a real estate, logística y retail.

La proyección contempla la instalación de entre 20 y 30 tiendas en todo el país en los próximos años.

La primera tienda de la marca abrió en 1976 en Lille, Francia. Actualmente, está presente en 78 países con más de 1.700 locales.

En Argentina ya había desembarcado en 2000 con una sucursal en Soleil (San Isidro), pero la crisis del 2001 obligó a cerrar sus operaciones.

Decathlon Argentina ofrecerá los mismos productos que se venden en Europa y en el resto del mundo, incluyendo marcas propias de la compañía como Quechua, Tribord, Domyos, Rockrider, Kuikma, Kipsta, entre otras. Además, a través del canal online, los argentinos tendrán acceso al 100% de la oferta de productos disponibles en el país.

La propuesta incluye toda la gama de tecnicidad: desde opciones para quienes recién comienzan a practicar deporte, hasta productos especializados para deportistas avanzados y de alto rendimiento, asegurando que cada persona encuentre su deporte y la forma de disfrutarlo