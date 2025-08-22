Decathlon abrirá sus puertas en Buenos Aires y busca 90 empleados: cuáles son los requisitos para postularse

Decathlon , la reconocida cadena internacional de indumentaria y equipamiento deportivo, desembarcará nuevamente en la Argentina con un primer local en el complejo Al Río de Vicente López , cuya apertura está prevista para fines de octubre. La inauguración marcará el regreso de la marca al país después de más de dos décadas, acompañado de la puesta en marcha de su canal de venta online para todo el territorio nacional .

La fecha en que Decathlon abrirá el primer local de Argentina: es más cerca de lo que se creía

El espacio contará con 3.000 metros cuadrados sobre la Avenida del Libertador y replicará el modelo aplicado en Uruguay y Paraguay, donde la compañía opera bajo la gestión del Grupo One. La inversión inicial se estima en 200 millones de dólares, destinada a infraestructura, logística y expansión comercial.

La empresa inició el proceso de reclutamiento de 90 empleados , de los cuales 60 serán destinados al local y 30 a logística. Se buscan perfiles en atención al cliente, ventas, retail, logística, gestión administrativa, soporte digital y perfiles vinculados al deporte .

Los interesados podrán postularse a través del sitio del Grupo One ( oportunidades.grupone.online ).

La estrategia omnicanal de Decathlon prevé que el stock disponible en la tienda física esté también habilitado online desde el primer día , garantizando alcance a todo el país. Esta modalidad, ya implementada en Montevideo y Asunción, apunta a consolidar la marca como referente de accesibilidad y variedad en el rubro deportivo.

El local de Vicente López será el primero de un plan de expansión que contempla tres nuevas aperturas en 2026 en distintas ciudades del país, incluyendo la Ciudad de Buenos Aires y principales capitales del interior como Córdoba, Rosario y Mendoza.

El regreso tras 20 años

Decathlon ya había intentado instalarse en la Argentina en el año 2000, con un local en el shopping Soleil de San Isidro. Sin embargo, la crisis económica de 2001 y la devaluación de 2002 obligaron al cierre poco tiempo después. Ahora, con un respaldo inversor más sólido y experiencia regional, la compañía busca consolidarse en un mercado competitivo y de alta demanda.

Con más de 1.700 tiendas en 78 países, Decathlon vuelve al país para ofrecer un catálogo completo de indumentaria, calzado, bicicletas y accesorios deportivos.