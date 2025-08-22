El dólar oficial despidió la semana en alza y cerró a $1.335: cómo es la cotización en cada banco

El dólar oficial cerró este viernes en $1.295 para la compra y $1.335 para la venta en la cotización de Banco Nación, con una suba de $10 respecto del cierre de ayer.

Dólar "cara chica" vs. "cara grande": cómo afecta a su valor y qué hacer para cambiarlos

El Banco Central eleva las exigencias a bancos y subasta bonos para contener al dólar

En los bancos, el promedio del tipo de cambio minorista se ubicó pasado el mediodía a $1.337,231 para la venta, según datos del BCRA. La mayor cotización se alcanzó en algunas entidades bancarias a $1.347.

Por otro lado, el dólar blue cotizó esta tarde en $1.325 para la compra y $1.345 para la venta , con una suba de 1,92% en la jornada.

Las reservas del Banco Central se ubicaban el jueves en US$41.483 millones.

Compra: $1.295

Venta: $1.335

Santander $1.295 / $1.335

Galicia $1.295 / $1.335

Patagonia $1.285 / $1.335

BBVA $1.295 / $1.335

ICBC $1.259,20 / $1.373,80

Macro $1.300 / $1.345

Supervielle $1.304 / $1.344

A cuánto cotiza hoy el dólar tarjeta

A la cotización del dólar en el banco, se suma el 30% de percepción a cuenta del Impuesto a las Ganancias y sobre los Bienes Personales.

Venta: $1.743,18 (BNA)

A cuánto cotiza hoy el dólar blue

Compra : $1.325

Venta: $1.345

A cuánto cotiza hoy el dólar MEP

El dólar MEP, cuyo nombre deriva del Mercado Electrónico de Pagos, es también conocido como dólar Bolsa.

Se trata del dólar al que se accede a través de un bono argentino que cotiza tanto en pesos como en dólares. En la transacción se compra ese título en pesos y se lo vende a su equivalente en dólares.

No hace falta tener una cuenta en el exterior para realizar la operación, pero sí abierta y habilitada una cuenta comitente en el banco para la transferencia. Generalmente, vía homebanking, se compra del bono en pesos y su posterior venta en dólares en un solo paso.

Compra: $1.327,90 (+ 7,88)

Venta: $1.328,29 (+ $5,76)

A cuánto cotiza hoy el dólar CCL

Con el dólar Contado Con Liquidación (CCL), la persona jurídica puede cambiar pesos argentinos por dólares en el exterior, mediante la compra-venta de acciones o títulos de deuda.

Compra: $1.325,97 (+ 7,34)

Venta: $1.333,39 (- 8,58)

Desde abril, el cepo cambiario llegó a su fin, bajo un nuevo esquema de bandas de flotación que va de $1.000 a $1.400 (con una actualización del 1% mensual), que dependerá de la oferta y la demanda. Las personas físicas que deseen comprar dólares pueden hacerlo sin la restricción de USD 200, que regía anteriormente.

Vale aclarar que la adquisición de dólar billete por ventanilla mantiene un tope de USD 100 por mes, con el fin de preservar la economía formal.