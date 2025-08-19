19 de agosto de 2025 - 20:23

El dólar cerró este martes a $1.310 y continúa a la baja: cómo es la cotización en cada banco

La cotización del billete bajó nuevamente, aunque de forma muy leve, y ya acumula una caída cercana al 6% desde el máximo registrado a fines de julio.

El dólar cerró este martes a $1.310 y continúa a la baja

El dólar cerró este martes a $1.310 y continúa a la baja

Foto:

Los Andes | Redacción Economía
Por Redacción Economía

El dólar oficial cerró este martes en $1.270 para la compra y $1.310 para la venta en la cotización de Banco Nación, una baja de $5 respecto del cierre del lunes.

Leé además

Dólar cara chica vs. cara grande: cuál vale menos y qué diferencia hay (Imagen ilustrativa / Web)

Dólar "cara chica" vs. "cara grande": cómo afecta a su valor y qué hacer para cambiarlos

Por Redacción Economía
Santiago Bausili, presidente del Banco Central

El Banco Central eleva las exigencias a bancos y subasta bonos para contener al dólar

Por Redacción

En los bancos, el promedio del tipo de cambio minorista se ubicó entre los $1.310 y $1.320 para la venta. La mayor cotización se alcanzó a $1.327 en el Banco ICBC.

En tanto el dólar blue cotizó este martes en $1.320 para la compra y $1.340 para la venta, manteniéndose estable en la jornada. Lo mismo ocurrió con el dólar mayorista, ubicándose en $1.292,5.

Las reservas del Banco Central (BCRA) se ubicaban el lunes en US$41.761 millones.

A cuánto cotiza hoy el dólar oficial

Banco Nación:

  • Compra: $1.270
  • Venta: $1.310

Santander $1.265 / $1.305

Galicia $1.275 / $1.315

Patagonia $1.275 / $1.325

BBVA $1.280 / $1.320

ICBC $1.245 / $1.327

Macro $1.273 / $1.313

Supervielle $1.274 / $1.314

Confirmado el precio del dólar para este martes 22 de julio, cuando abran los bancos (3)

A cuánto cotiza hoy el dólar tarjeta

A la cotización del dólar en el banco, se suma el 30% de percepción a cuenta del Impuesto a las Ganancias y sobre los Bienes Personales.

Venta: $1.711,30 (BNA)

A cuánto cotiza hoy el dólar blue

  • Compra: $1.320
  • Venta: $1.340

A cuánto cotiza hoy el dólar MEP

El dólar MEP, cuyo nombre deriva del Mercado Electrónico de Pagos, es también conocido como dólar Bolsa.

Se trata del dólar al que se accede a través de un bono argentino que cotiza tanto en pesos como en dólares. En la transacción se compra ese título en pesos y se lo vende a su equivalente en dólares.

No hace falta tener una cuenta en el exterior para realizar la operación, pero sí abierta y habilitada una cuenta comitente en el banco para la transferencia. Generalmente, vía homebanking, se compra del bono en pesos y su posterior venta en dólares en un solo paso.

  • Compra: $1.297,23 (- $3,40)
  • Venta: $1.299,13 (- $2,26)

A cuánto cotiza hoy el dólar CCL

Con el dólar Contado Con Liquidación (CCL), la persona jurídica puede cambiar pesos argentinos por dólares en el exterior, mediante la compra-venta de acciones o títulos de deuda.

  • Compra: $1.293,81 (+ 3,53)
  • Venta: $1.307,04 (+ 0,88)

Desde abril, el cepo cambiario llegó a su fin, bajo un nuevo esquema de bandas de flotación que va de $1.000 a $1.400 (con una actualización del 1% mensual), que dependerá de la oferta y la demanda. Las personas físicas que deseen comprar dólares pueden hacerlo sin la restricción de USD 200, que regía anteriormente.

Vale aclarar que la adquisición de dólar billete por ventanilla mantiene un tope de USD 100 por mes, con el fin de preservar la economía formal.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

El dólar oficial cerró a la baja este jueves y se ubicó en $1.310

El dólar oficial cerró a la baja este jueves y se ubicó en $1.310: cómo es la cotización en cada banco

Por Redacción Economía
Con la suba de las tasas, se frenó el uso de financiamiento por parte de las empresas

La suba de las tasas de financiamiento complica a las empresas

Por Sandra Conte
Dólar hoy: se mantiene estable este lunes 11 de agosto. 

Dólar hoy: el oficial cierra estable a $1.335 mientras el mayorista y los financieros caen

Por Redacción Economía
Lo que pase con el dólar podría impactar en el precio de los alimentos en agosto

La evolución del dólar podría definir los aumentos de alimentos en agosto

Por Sandra Conte