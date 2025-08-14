El Banco Central eleva las exigencias a bancos y subasta bonos para contener al dólar

El BCRA oficializó medidas que elevan los encajes bancarios, endurecen sanciones y buscan absorber pesos antes de la subasta de bonos del lunes.

El BCRA implementó nuevas medidas para reducir la liquidez bancaria y fortalecer el control del mercado antes de la licitación de bonos del Tesoro. Las normas incluyen un aumento de encajes, cálculo diario y sanciones más estrictas para los bancos que no cumplan, buscando así contener presiones sobre el dólar en el contexto preelectoral.

Con estas disposiciones, la autoridad monetaria pretende evitar presiones sobre el dólar en un contexto preelectoral y facilitar la subasta de bonos del Ministerio de Economía programada para el lunes 18 de agosto. La comunicación “A 8302” introduce cambios en la política de encajes y endurece sanciones, mientras los bancos deben adaptarse a nuevas reglas para mantener la liquidez controlada.

Controles y multas más duros para bancos Entre los puntos centrales, se incrementa del 45% al 50% el encaje obligatorio de los depósitos, y los 5 puntos adicionales solo podrán cubrirse con títulos públicos adjudicados en la licitación del lunes. Además, la medición de los encajes se pasa de promedio mensual a cómputo diario, haciendo más restrictiva la regulación. La penalización por incumplimiento también se duplica, pasando de 1,5 a tres veces la tasa TAMAR mayorista, actualmente en 49,75% TNA.

El endurecimiento monetario se da tras una licitación del Tesoro que dejó fuera de circulación unos 5,7 billones de pesos, con solo un 60% de renovación de Lecaps y otros instrumentos en moneda local. Ante este escenario, el equipo económico del presidente Javier Milei programó una subasta extraordinaria de títulos ajustados a la tasa TAMAR, con vencimiento el 28 de noviembre, destinada exclusivamente a bancos para cartera propia.

Analistas señalan que las medidas buscan canalizar la liquidez hacia títulos del Tesoro, reducir la circulación de pesos y mantener estabilidad cambiaria, mientras que la volatilidad en tasas podría continuar. La Comunicación “A 8302” despeja expectativas y brinda claridad al sistema financiero frente a la nueva estrategia de encajes.