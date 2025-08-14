14 de agosto de 2025 - 21:05

El Banco Central eleva las exigencias a bancos y subasta bonos para contener al dólar

El BCRA oficializó medidas que elevan los encajes bancarios, endurecen sanciones y buscan absorber pesos antes de la subasta de bonos del lunes.

Santiago Bausili, presidente del Banco Central

Santiago Bausili, presidente del Banco Central

Foto:

Web
Por Redacción

El BCRA implementó nuevas medidas para reducir la liquidez bancaria y fortalecer el control del mercado antes de la licitación de bonos del Tesoro. Las normas incluyen un aumento de encajes, cálculo diario y sanciones más estrictas para los bancos que no cumplan, buscando así contener presiones sobre el dólar en el contexto preelectoral.

Leé además

El expresidente del Banco Central, Miguel Pesce

Miguel Pesce, expresidente del Banco Central: "La deuda aumentó más de US$100.000 millones con Milei"

Por Redacción Economía
Las tasas de interés de los plazos fijos varían según el banco y pueden influir en la rentabilidad final.

Sube el plazo fijo: cuánto ganás con $250.000 a 30 días en Banco Nación y otras entidades

Por Melisa Sbrocco

Controles y multas más duros para bancos

Entre los puntos centrales, se incrementa del 45% al 50% el encaje obligatorio de los depósitos, y los 5 puntos adicionales solo podrán cubrirse con títulos públicos adjudicados en la licitación del lunes. Además, la medición de los encajes se pasa de promedio mensual a cómputo diario, haciendo más restrictiva la regulación. La penalización por incumplimiento también se duplica, pasando de 1,5 a tres veces la tasa TAMAR mayorista, actualmente en 49,75% TNA.

El endurecimiento monetario se da tras una licitación del Tesoro que dejó fuera de circulación unos 5,7 billones de pesos, con solo un 60% de renovación de Lecaps y otros instrumentos en moneda local. Ante este escenario, el equipo económico del presidente Javier Milei programó una subasta extraordinaria de títulos ajustados a la tasa TAMAR, con vencimiento el 28 de noviembre, destinada exclusivamente a bancos para cartera propia.

Analistas señalan que las medidas buscan canalizar la liquidez hacia títulos del Tesoro, reducir la circulación de pesos y mantener estabilidad cambiaria, mientras que la volatilidad en tasas podría continuar. La Comunicación “A 8302” despeja expectativas y brinda claridad al sistema financiero frente a la nueva estrategia de encajes.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

El Banco Central publicó un informe en el que estima cuánto cotizará el dólar luego de las elecciones

El Banco Central anticipó a cuánto cotizaría el dólar tras las elecciones

Por Redacción Economía
El Indec dio a conocer la nueva cifra del costo de la canasta de crianza en Argentina.

Aumenta el costo de criar un hijo en Argentina: subió hasta 4% en julio y supera la inflación

Por Redacción Economía
los 5 mejores destinos para visitar chile durante tus proximas vacaciones, segun la ia

Los 5 mejores destinos para visitar Chile durante tus próximas vacaciones, según la IA

Por Redacción Economía
El dólar oficial cerró a la baja este jueves y se ubicó en $1.310

El dólar oficial cerró a la baja este jueves y se ubicó en $1.310: cómo es la cotización en cada banco

Por Redacción Economía