Tomate en alerta: el asociativismo como forma de tener previsibilidad y competitividad de la producción

El tomate se vuelve a colocar en la arena de la estrategia productiva para preservar y competitividad su valor en la temporada que se aproxima.

Carlos Dávila, vicepresidente primero de la Cámara de Comercio de Tunuyán. Productor asociado a Tomate 2000 advierte sobre la necesidad de integrar a los productores para asegurar precios y reducir riesgos.

En el Valle de Uco, la última temporada expuso la fragilidad del productor frente a los precios del mercado. Carlos Dávila, vicepresidente de la Cámara de Comercio de Tunuyán, recordó que, entre marzo y abril, muchos productores que no estaban integrados a esquemas de planificación debieron vender su cosecha a precios muy por debajo de los costos. La sobreoferta de tomate, sumada a una demanda retraída, derrumbó los valores en el mercado libre.

Por esos meses, ya culminando la temporada de este cultivo hortícola - marzo - Pedro Manzano, productor de Tunuyán, estacionó su vehículo en la plaza departamental con más de 40 cajas de tomates y un cartel que decía: “Gratis”. Lo hizo porque las fábricas ofrecían precios que según lo que expresó en aquel momento, decía que “entre regalárselo a la fábrica, decidimos regalárselo a la gente”. La escena se viralizó en redes y puso en evidencia la vulnerabilidad del sector.

Para Dávila, el caso del tomate reflejó la coyuntura que atraviesan otros cultivos regionales. Los precios bajos, los plazos de pago cada vez más largos y la caída del consumo interno. Todos estos factores que se suman a la pérdida de poder adquisitivo, han afectado directamente la rentabilidad de la producción. “Esto impacta de lleno en el productor y obliga a repensar cómo se organiza la actividad si queremos sostenerla en el tiempo”, dijo.

El vicepresidente de la Cámara de Comercio de Tunuyán plantea que, para poder cambiar esta tendencia, es necesario sumar acciones inmediatas con medidas estructurales: baja de impuestos, reforma laboral y herramientas que den competitividad al sector. Dice que el primer paso para conseguirlo es la es reducir el riesgo y ganar en previsibilidad, algo que, según sostiene, sólo puede lograrse con una producción planificada e integrada a toda la cadena de valor.

Carlos Dávila Carlos Dávila, vicepresidente primero de la Cámara de Comercio de Tunuyán. Productor asociado a Tomate 2000 advierte sobre la necesidad de integrar a los productores para asegurar precios y reducir riesgos. Gentilza En este contexto, se impulsa a los productores del Valle de Uco a sumarse a esquemas de integración como Tomate 2000, con el objetivo de planificar la producción y asegurar precios. La cosecha para industria en Cuyo se realiza principalmente entre diciembre y enero, coincidiendo con la capacidad máxima de procesamiento de las plantas. Dávila, siendo un productor asociado a Tomate 2000, sintetiza en que “en marzo y abril vimos cómo quienes no estaban en Tomate 2000 tuvieron que vender a precios muy por debajo del costo, por una sobreoferta que el mercado no pudo absorber. En cambio, quienes estaban asociados mantuvieron el precio pactado al inicio de la campaña”.