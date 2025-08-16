En Mendoza 8 de cada 10 reclamos que ingresan al sistema se resuelven sin necesidad de abrir un sumario administrativo.

Defensa del Consumidor resolvió el 80% de denuncias y recuperó $780 millones para los mendocinos

La Dirección de Defensa del Consumidor de Mendoza recuperó 780 millones de pesos para consumidores de la provincia durante el último año, gracias a gestiones y acuerdos alcanzados con proveedores de bienes y servicios.

Durante el primer semestre de 2025, se tramitaron 1.460 expedientes en la Dirección Provincial, del total de 3.792 denuncias ingresadas en las oficinas municipales. Estos datos reflejan que 62% de las denuncias se resuelven en la primera instancia de conciliación que llevan adelante los municipios, mientras que el 38% restante requiere intervención provincial.

En este último caso, la mitad de las denuncias se solucionó también a través de la conciliación entre las partes, lo que permite afirmar que 8 de cada 10 reclamos que ingresan al sistema se resuelven sin necesidad de abrir un sumario administrativo, acortando plazos y evitando mayores costos.

Uno de los logros destacados del período fue la drástica reducción de denuncias contra SADAIC por cobros indebidos en eventos privados: de más de cien casos en diciembre, se pasó a menos de diez en los últimos meses. Este resultado fue posible gracias a una estrategia conjunta que incluyó una denuncia penal, sanciones a salones que exigían el pago de aranceles sin justificación y campañas de información en redes sociales.

En cuanto a la distribución territorial, Guaymallén, Capital y Godoy Cruz concentran más de 50% de las denuncias registradas, lo que evidencia una intensa labor administrativa y de atención al público por parte de sus direcciones municipales.