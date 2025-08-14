14 de agosto de 2025 - 20:35

Aumenta el costo de criar un hijo en Argentina: subió hasta 4% en julio y supera la inflación

Así lo indica la valorización mensual de la canasta de crianza en el informe del Indec. El aumento promedio fue de 3,88%, donde mantener a un recién nacido cuesta $427.889.

El Indec dio a conocer la nueva cifra del costo de la canasta de crianza en Argentina.

El Indec dio a conocer la nueva cifra del costo de la canasta de crianza en Argentina.

Foto:

Gentileza
Los Andes | Redacción Economía
Por Redacción Economía

Criar a un hijo en Argentina cuesta cada vez más. Según los datos difundidos por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (Indec), en julio las familias necesitaron entre $426.741 y $536.830 para cubrir los gastos de un niño, dependiendo de su edad. El aumento promedio fue de 3,88% respecto a junio.

Leé además

Toyota Hilux con accesorios 4x4.

Accesorios 4x4: cuánto cuesta equipar una Hilux, Ranger o Amarok en Argentina en 2025

Por Cristian Ortega
Peugeot 208 en agosto 2025: cuánto cuesta ahora el auto más vendido de Argentina

Peugeot 208: el lider en ventas presenta un precio increible en agosto 2025

Por Andrés Aguilera

El estudio del Indec presenta los datos correspondientes a canastas de crianza de entre 0 a 12 años e incluye tanto el costo mensual para adquirir los bienes como el costo de cuidado que surge a partir de la valorización del tiempo requerido para dicha actividad.

Caso por caso: cuánto cuesta criar un hijo

En lo que respecta a un recién nacido (menor de un año), la canasta de crianza de julio cerró en un total de $427.889. Es decir, un 4,06% más que en el mes anterior, cuando dio $411.201.

Para niños de 1 a 3 años debieron destinar $508.333 (4,02% más que en junio); para los de 4 a 5 años, la cifra fue de $426.741 (3,69% más que en junio); y para franja de 6 a 12 años, dio un monto total que ascendió a $536.830 (3,76% más que en junio).

La canasta de crianza durante julio de 2025
La canasta de crianza durante julio de 2025 en Argentina.

La canasta de crianza durante julio de 2025 en Argentina.

Por encima de la inflación

De este modo, el costo de crianza se incrementó por encima del índice general de precios, que subió 1,9% en julio. Esto se debe a los incrementos en los costos de cuidado (salario de personal doméstico) que integran la canasta de crianza.

En la comparación interanual, la canasta subió en enero un 21%, con un mayor peso en el incremento de los costos de cuidado de los niños.

La canasta de crianza, que el INDEC publica desde marzo de 2024, mide los gastos en bienes y servicios (alimentación, vestimenta, vivienda, etc.) y los costos de cuidado. Su objetivo es visibilizar el valor de las tareas de crianza y sirve como referencia en procesos judiciales para la determinación de las cuotas alimentarias.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

Ford Mustang Dark Horse 2025.

Ford ya vende en Argentina el impresionante Mustang Dark Horse 2025: cuánto cuesta

Por Cristian Ortega
Fentanilo contaminado: ascienden a 96 los muertos por la droga producida por HLB Pharma en el país

La crisis del fentanilo en 7 puntos: desde la situación en Mendoza hasta las alertas sobre el laboratorio

Por Verónica De Vita
Tenis. Francisco Cerúndolo raqueta top 1 del equipo nacional que disputará la segunda etapa de la Copa Davis. 

Tenis: Javier Frana ya tiene a sus legionarios que irán a Países Bajos por una nueva etapa de la Copa Davis

Por Gonzalo Tapia
¿Eclipse solar más largo del siglo podrá verse en Argentina? Fecha y horario

¿Eclipse solar más largo del siglo podrá verse en Argentina? Fecha y horario

Por Andrés Aguilera