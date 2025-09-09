Vuelve el reintegro de $72.000 en supermercados y mayoristas con MODO y BNA+

El Banco Nación mantiene su beneficio para quienes buscan reducir gastos en las compras semanales. A través de la app MODO BNA+ , los usuarios pueden obtener un reintegro del 30% en supermercados y mayoristas adheridos al pagar con tarjetas de crédito del banco.

El tope es de $12.000 por persona cada miércoles , lo que permite alcanzar hasta $36.000 por individuo y $72.000 por hogar si dos personas del mismo domicilio participan.

La promoción estará vigente todos los miércoles hasta el 30 de septiembre de 2025 y aplica tanto para compras presenciales como online . Para acceder al beneficio, es indispensable usar la app, escanear el código QR de MODO BNA+ y pagar con la tarjeta de crédito del Banco Nación, respetando los requisitos de gasto mínimo.

Para acceder al reintegro del 30% , las compras deben realizarse los miércoles en supermercados y mayoristas adheridos, pagando mediante el QR de MODO BNA+ con tarjetas de crédito Visa o Mastercard del Banco Nación .

Con la app MODO BNA+, pagá con tarjetas de crédito del Banco Nación y recibí el reintegro automáticamente en tu cuenta.

El monto devuelto se acredita en la cuenta monetaria de BNA+ dentro de los 30 días posteriores . Para alcanzar el tope de $12.000 semanal, se debe gastar al menos $40.000 en una misma jornada .

Los comercios participantes en Mendoza incluyen:

Atomo Tito Laciár 925 (Villa Nueva), Elpidio Gonzalez esq Urquiza (Guaymallén), Capilla de Nieve 405 (Guaymallén), Gutemberg 2652 (San José), Sarmiento 2115 (Godoy Cruz), Cervantes 1585 (San José), Independencia 2368 (Las Heras), Godoy Cruz 535 (San José), Juan G. Godoy 314 (Jesús Nazareno), Lisandro Moyano 52 (Las Heras), Paraguay 2532, Perito Moreno 1016 (Godoy Cruz), Lavalle 255, Julio Roca 97, San Martín 241, Perú 202, Perú 3022, Villa Mercedes 886 (Godoy Cruz), Padre Llorens y Las Violetas (Las Heras), Boulogne Sur Mer (Las Heras), Berases 2399 (San José), Dr Pose 120 (Las Heras), Av. Champagnat 210 (Las Heras), Amigorena 26, Juan B Justo 395.

Rodríguez Peña 709 (Godoy Cruz), Av. Champagnat y Alvarado (Godoy Cruz). Carrefour: Sarmiento 119, Las Heras 798, Godoy Cruz 555, Av. Acc. Este Lat. Sur e/Rondeau y Urquiza (Guaymallén), Perito Moreno 341, Avenida España 1244, Montevideo 291, Av. Las Heras 306/24, Juan Agustín Maza 2777, San Lorenzo 690, Colón 324, Pueyrredón 283/291, Avenida Vicente Zapata 42, Suipacha 556, Jorge A. Calle 631, Paso de los Andes 2212, Fray Luis Beltrán 1858/64, Av. San Martín 189, Belgrano 1170.

Joaquín V. González 450, Av. Joaquín V. González y Chipolletti. Coto: Videla Correas 628.

Videla Correas 628. Blow Max: Alberdi 189, Eusebio Blanco 50.

Alberdi 189, Eusebio Blanco 50. Yaguar: Av. Rodríguez Peña 2053.

Para compras online, la promoción aplica en Chango Más, Jumbo, Disco, Vea, Coto Digital, Carrefour y otras plataformas digitales adheridas.

Supermercado BNA+ El beneficio alcanza hasta $36.000 por persona y se puede duplicar para quienes compartan hogar, llegando a $72.000 semanales.

Para usar la promoción correctamente:

Descargar la app MODO BNA+ desde Play Store o App Store. Registrarse con los datos personales y asociar las tarjetas de crédito del Banco Nación. Al momento de pagar, escanear el QR de MODO y seleccionar la tarjeta para abonar. El reintegro se acredita automáticamente en la cuenta de BNA+.

Duplicá tu ahorro: cómo conseguir $72.000

El beneficio puede duplicarse para quienes comparten un hogar. Cada integrante debe tener cuenta activa en MODO BNA+ y pagar con su propia tarjeta del Banco Nación mediante el QR. Acumulando $12.000 por miércoles, se llega a un ahorro total de $72.000 por semana.

El reintegro es semanal y no acumulable, por lo que si un miércoles no se alcanza el tope de $12.000, la diferencia no se traslada a la semana siguiente. Para maximizar el beneficio, conviene planificar las compras, distribuir los gastos y coordinar las compras del hogar de manera que ambos integrantes utilicen la promoción de forma simultánea.

El Banco Nación recuerda que el pago debe hacerse exclusivamente con tarjetas de crédito mediante el QR de MODO BNA+; no aplica para débito ni saldo en cuenta.