Supermercado liquida aires acondicionados con descuentos de hasta el 52% y en 12 cuotas sin interés

La cadena de supermercados Carrefour lanzó descuentos especiales en su catálogo de aires acondicionados, con precios que comienzan en los $684.300 y alcanzan rebajas de hasta el 52%. Según el listado vigente, los equipos pueden abonarse en 12 cuotas fijas con tarjeta Mi Carrefour o con promociones bancarias que incluyen pagos en un solo acto con más descuentos.
Modelos con las mayores rebajas
Entre las ofertas destacadas aparecen distintos formatos: portátiles, split y con tecnología inverter. Los descuentos más fuertes alcanzan el 52%:
Precios más bajos disponibles
El catálogo también incluye opciones por debajo del millón de pesos, que se convierten en atractivas por su financiamiento en cuotas:
Promoción vigente en septiembre
Las rebajas se aplican exclusivamente a través de la tienda online de Carrefour y estarán disponibles durante septiembre, con posibilidad de pago en cuotas fijas. Los descuentos de hasta el 52% permiten acceder a equipos de climatización en un contexto de aumentos sostenidos de precios en la economía argentina.