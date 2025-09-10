Supermercado liquida aires acondicionados con descuentos de hasta el 52% y en 12 cuotas sin interés

Supermercados. Carrefour actualizó sus promociones en aire acondicionado, con rebajas que llegan al 52% y facilidades en cuotas.

La cadena de supermercados Carrefour lanzó descuentos especiales en su catálogo de aires acondicionados, con precios que comienzan en los $684.300 y alcanzan rebajas de hasta el 52%. Según el listado vigente, los equipos pueden abonarse en 12 cuotas fijas con tarjeta Mi Carrefour o con promociones bancarias que incluyen pagos en un solo acto con más descuentos.

Modelos con las mayores rebajas Entre las ofertas destacadas aparecen distintos formatos: portátiles, split y con tecnología inverter. Los descuentos más fuertes alcanzan el 52%:

Aire portátil Philco FC 3500W – $1.014.000 (52% OFF, antes $2.139.900).

Aire split Surrey 5607W FC – $1.399.000 (49% OFF, antes $2.789.900).

Aire split inverter LG 3600W Art Cool – $1.299.000 (48% OFF, antes $2.519.900).

Aire split BGH 2600W – $699.000 (47% OFF, antes $1.329.900).

Aire split Daihatsu 3275W – $799.000 (44% OFF, antes $1.439.900).

Aire split inverter LG 5200W Art Cool – $1.799.000 (43% OFF, antes $3.199.900).

Aire split Daihatsu 6200W – $1.199.000 (43% OFF, antes $2.119.900).

Precios más bajos disponibles El catálogo también incluye opciones por debajo del millón de pesos, que se convierten en atractivas por su financiamiento en cuotas:

Aire split BGH 2670W – $699.999 (40% OFF, antes $1.179.900).

Aire acondicionado Electra 2795W – $703.600 (precio regular).

Aire portátil Kanji – $747.400 .

Aire split RCA 3200W – $789.999 .

Aire split Surrey 2730W – $799.000 (42% OFF, antes $1.389.900).

Aire split Philco 3400W – $859.000 (42% OFF, antes $1.499.900).