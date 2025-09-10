Reintegro en supermercados con Mercado Pago: cómo ahorrar $42.000 por semana

Mercado Pago renovó sus promociones en supermercados , ofreciendo hasta un 15% de reintegro en compras realizadas con su app o tarjeta prepaga. Las ofertas están vigentes hasta el 30 de septiembre y se aplican tanto en locales físicos como online, con topes semanales o sin límite según el comercio.

Cada supermercado tiene días específicos y condiciones propias. Conocer los detalles de cada promoción permite planificar las compras y aprovechar al máximo los beneficios de Mercado Pago .

Los reintegros de Mercado Pago solo aplican para algunos supermercados , y uno de los faltantes que antes estaba disponible, como Coto, ya no forma parte de las promociones. Actualmente, hay cuatro opciones por semana para aprovechar.

En Changomas , la promoción se aplica los miércoles. Los usuarios pueden obtener un 15% OFF pagando con QR a través de Mercado Pago , con un tope de $6.000 de reintegro por compra. Esta oferta excluye carnes, lácteos, bebidas alcohólicas, gaseosas y otros rubros específicos, por lo que es importante revisar los productos antes de pagar.

Para Carrefour online , los jueves se puede acceder a un 15% de reintegro sin tope, abonando con la Tarjeta Prepaga Mercado Pago en www.carrefour.com.ar. Esta promoción aplica únicamente para compras online y no se extiende a los locales físicos, por lo que quienes compren en supermercados deberán usar la modalidad virtual para aprovechar el beneficio.

Mercado Pago / Tarjeta Los martes, Jumbo, Disco y Vea tienen reintegros de hasta $6.000 con Contactless.

En las cadenas Jumbo, Disco y Vea, la promoción se activa los martes. El 15% de reintegro se obtiene utilizando la tarjeta prepaga de Mercado Pago mediante tecnología Contactless, con un tope semanal de $6.000. Esta limitación hace que el ahorro máximo se alcance con compras de $40.000, y es importante respetar los días indicados para no perder la oportunidad del reintegro.

Por último, Carrefour en locales físicos ofrece un 15% OFF pagando con QR los lunes y miércoles. Esta promoción no tiene tope y no excluye ningún rubro, lo que permite aprovechar al máximo la compra en el supermercado.

Cómo aprovechar los reintegros y el ahorro semanal

Si se combinan todas las promociones de la semana, el ahorro total puede alcanzar los $42.000. En Changomas, pagando con QR los miércoles, se necesita gastar $40.000 para obtener el tope de $6.000 de reintegro.

Supermercados y mayoristas Algunos beneficios tienen topes de reintegro, otros permiten ahorro sin límite.

En Carrefour online, una compra de $100.000 genera un 15% de reintegro, equivalente a $15.000 de ahorro, sin límite. Para Jumbo, Disco o Vea, con un gasto de $40.000 el martes se obtiene el tope de $6.000 de reintegro usando la tarjeta prepaga de Mercado Pago mediante Contactless. Finalmente, en Carrefour físico, comprando $100.000 con QR los lunes o miércoles se obtiene un ahorro de $15.000, ya que esta promo no tiene tope.

Sumando todas estas compras, la semana completa permite ahorrar $42.000 sobre un gasto total de $280.000. Planificar las compras de acuerdo con el calendario de reintegros es la mejor forma de aprovechar al máximo las promociones de Mercado Pago en supermercados.