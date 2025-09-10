Reintegro en supermercados con Mercado Pago: cómo ahorrar $42.000 por semana

Mercado Pago renovó sus promociones en supermercados, ofreciendo hasta un 15% de reintegro en compras realizadas con su app o tarjeta prepaga. Las ofertas están vigentes hasta el 30 de septiembre y se aplican tanto en locales físicos como online, con topes semanales o sin límite según el comercio.
Cada supermercado tiene días específicos y condiciones propias. Conocer los detalles de cada promoción permite planificar las compras y aprovechar al máximo los beneficios de Mercado Pago.
Mercado Pago
Los miércoles, Changomas y Carrefour físico ofrecen 15% OFF con QR.
Reintegros de Mercado Pago en supermercados
Los reintegros de Mercado Pago solo aplican para algunos supermercados, y uno de los faltantes que antes estaba disponible, como Coto, ya no forma parte de las promociones. Actualmente, hay cuatro opciones por semana para aprovechar.
En Changomas, la promoción se aplica los miércoles. Los usuarios pueden obtener un 15% OFF pagando con QR a través de Mercado Pago, con un tope de $6.000 de reintegro por compra. Esta oferta excluye carnes, lácteos, bebidas alcohólicas, gaseosas y otros rubros específicos, por lo que es importante revisar los productos antes de pagar.
Para Carrefour online, los jueves se puede acceder a un 15% de reintegro sin tope, abonando con la Tarjeta Prepaga Mercado Pago en www.carrefour.com.ar. Esta promoción aplica únicamente para compras online y no se extiende a los locales físicos, por lo que quienes compren en supermercados deberán usar la modalidad virtual para aprovechar el beneficio.
Mercado Pago / Tarjeta
Los martes, Jumbo, Disco y Vea tienen reintegros de hasta $6.000 con Contactless.
En las cadenas Jumbo, Disco y Vea, la promoción se activa los martes. El 15% de reintegro se obtiene utilizando la tarjeta prepaga de Mercado Pago mediante tecnología Contactless, con un tope semanal de $6.000. Esta limitación hace que el ahorro máximo se alcance con compras de $40.000, y es importante respetar los días indicados para no perder la oportunidad del reintegro.
Por último, Carrefour en locales físicos ofrece un 15% OFF pagando con QR los lunes y miércoles. Esta promoción no tiene tope y no excluye ningún rubro, lo que permite aprovechar al máximo la compra en el supermercado.
Cómo aprovechar los reintegros y el ahorro semanal
Si se combinan todas las promociones de la semana, el ahorro total puede alcanzar los $42.000. En Changomas, pagando con QR los miércoles, se necesita gastar $40.000 para obtener el tope de $6.000 de reintegro.
Supermercados y mayoristas
Algunos beneficios tienen topes de reintegro, otros permiten ahorro sin límite.
En Carrefour online, una compra de $100.000 genera un 15% de reintegro, equivalente a $15.000 de ahorro, sin límite. Para Jumbo, Disco o Vea, con un gasto de $40.000 el martes se obtiene el tope de $6.000 de reintegro usando la tarjeta prepaga de Mercado Pago mediante Contactless. Finalmente, en Carrefour físico, comprando $100.000 con QR los lunes o miércoles se obtiene un ahorro de $15.000, ya que esta promo no tiene tope.
Sumando todas estas compras, la semana completa permite ahorrar $42.000 sobre un gasto total de $280.000. Planificar las compras de acuerdo con el calendario de reintegros es la mejor forma de aprovechar al máximo las promociones de Mercado Pago en supermercados.