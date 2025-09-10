Minería: la Nación indagó en Mendoza sobre las necesidades para facilitar inversiones

La subsecretaria de Industria y Comercio se reunió con empresarios y funcionarios provinciales para atender algunas demandas para el sector de minería.

La subsecretaria de Industria y Comercio de la Nación, Daniela Ramos, visitó la provincia y se reunió con empresarios del sector industrial y minero. En la sede de la Asociación de Industriales Metalúrgicos de Mendoza (Asinmet), Ramos escuchó los avances y problemáticas con relación a la minería entre otras problemáticas. Acompañada por el presidente del Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI), Miguel Ángel Romero, y el director regional del INTI, Juan Carlos Najul, la funcionaria nacional estuvo atenta al recorrido realizado así como inquirió acerca de las necesidades para facilitar la actividad de las empresas.

“Buscamos que las cosas sucedan y estamos interesados en quitar los obstáculos para la inversión”, destacó Ramos quien agregó que la agenda que viene es la de la competitividad. En la mesa de trabajo se sentaron: Por Asinmet, su presidente Fabián Solís, Julio Totero de la comisión de Minería, Daniel Córdoba, secretario de esta Asociación y el gerente, Enzo Paolini. También estuvieron los representantes del Plan Pilares, Guillermo Pensado y Gustavo Rivarola y el CEO de PSJ, Fabián Gregorio.

El subsecretario de Industria Comercio y Logística de Mendoza, Alberto Marengo, también se sentó en la mesa de diálogo e hizo foco en el trabajo realizado para mejorar la infraestructura para el transporte. Con relación al tema minero, el funcionario relató las acciones realizadas en conjunto con San Juan con el fin de obtener financiamiento para hacer el “corredor minero”. Es decir, para asfaltar y mejorar la ruta 149 que va de Uspallata a Barreal en la provincia vecina. “Cuando los proyecto arranquen, en dos o tres años, serán unos 500 camiones más que se sumarán a los que ya transitan por el corredor bioceánico”, explicó Marengo.

WhatsApp Image 2025-09-10 at 17.11.47 Agregó que para las mineras el mineral vale en el punto de destino y no en el de origen por lo que la temática es clave y urge resolverla si se quiere avanzar en este sentido. La infraestructura que este tipo de proyectos deberá financiarse con un mix de privados y provincias. En este marco, existen conversaciones avanzadas para que el Banco Mundial también pueda aportar un crédito para un proyecto unificado entre San Juan y Mendoza. En esta línea, Marengo solicitó a la funcionaria nacional la posibilidad de armar una mesa de logística que sume a las empresas mineras y a los representantes de las tres ramas ferroviarias que atraviesan el país.

Integración y articulación El nuevo presidente del INTI explicó que el objetivo de la reunión era escuchar los planteos ya que el Instituto busca acompañar más de cerca a la industria. “Qué desarrollos o innovaciones vinculadas a cada sector se precisan y para ello es clave el trabajo público-privado pero también entre provincias y Nación”, detalló Romero. En línea, Fabián Solís expresó que la mesa mostraba la visión estratégica para el desarrollo de la provincia y de todos los sectores en general. “Por eso creemos que la pata nacional es estratégica para poder quitar las piedras del camino al inversor”, comentó el presidente de Asinmet.