Reintegro en supermercados con MODO: ahorrá $20.000 todos los lunes en estas sucursales

Septiembre trae oportunidades para ahorrar en tus compras de supermercados. Con MODO, los clientes pueden acceder a reintegros de hasta $20.000, disponibles especialmente los lunes, y que se acreditan directamente en la cuenta bancaria del usuario.
Para aprovechar el beneficio, basta con realizar las compras en las sucursales adheridas y pagar con las tarjetas de los bancos participantes. Cada entidad define su tope semanal o mensual, lo que permite organizar tus compras según el mayor reintegro posible y maximizar el ahorro.
Banco Nación ofrece un 5% de reintegro del 1 al 30 de septiembre para clientes que cobren sus haberes jubilatorios. El tope es de $5.000 por semana y el reintegro se acredita en la cuenta dentro de los 30 días. Para acceder, hay que pagar en supermercados adheridos con tarjetas de débito Mastercard o crédito Visa/Mastercard del Banco Nación, vinculadas a MODO, usando el QR de la app o el pago por contactless.
Banco Comafi brinda un 25% de reintegro en Jumbo y Disco, todos los lunes hasta el 30 de septiembre. El tope es de $8.000 por semana y se acredita en 30 días. El pago se realiza en tiendas físicas con tarjetas Visa o Mastercard del Banco Comafi, a través de MODO, usando el QR de la app o contactless.
Banco Credicoop aplica un 30% de reintegro en COTO con tarjetas Cabal, vigente hasta el 30 de septiembre. El límite es de $15.000 semanales y la acreditación demora hasta 30 días. El pago se hace en sucursales adheridas mediante MODO, usando el QR de la app o el pago por tap de la tarjeta vinculada.
Banco Ciudad y Buepp ofrecen un 20% de reintegro en Supermercados Libertad, válido los lunes hasta diciembre de 2025. El tope mensual es de $20.000 y el reintegro se acredita en hasta 45 días. Para acceder, se paga con tarjetas Visa/Mastercard del Banco Ciudad o Buepp, vinculadas a MODO, usando el QR de la app o contactless en sucursales físicas y online.
Para alcanzar el máximo beneficio:
Organizar las compras según estos valores permite maximizar el ahorro y aprovechar al máximo los reintegros disponibles en los supermercados adheridos a MODO.