Reintegro en supermercados con MODO: ahorrá $20.000 todos los lunes en estas sucursales

Septiembre trae oportunidades para ahorrar en tus compras de supermercados . Con MODO , los clientes pueden acceder a reintegros de hasta $20.000 , disponibles especialmente los lunes , y que se acreditan directamente en la cuenta bancaria del usuario.

Vuelve el reintegro en supermercados con Mercado Pago: cómo ahorrar hasta un 15% en tus compras

Para aprovechar el beneficio, basta con realizar las compras en las sucursales adheridas y pagar con las tarjetas de los bancos participantes. Cada entidad define su tope semanal o mensual, lo que permite organizar tus compras según el mayor reintegro posible y maximizar el ahorro .

Banco Nación ofrece un 5% de reintegro del 1 al 30 de septiembre para clientes que cobren sus haberes jubilatorios. El tope es de $5.000 por semana y el reintegro se acredita en la cuenta dentro de los 30 días. Para acceder, hay que pagar en supermercados adheridos con tarjetas de débito Mastercard o crédito Visa/Mastercard del Banco Nación , vinculadas a MODO , usando el QR de la app o el pago por contactless.

Banco Comafi brinda un 25% de reintegro en Jumbo y Disco, todos los lunes hasta el 30 de septiembre. El tope es de $8.000 por semana y se acredita en 30 días. El pago se realiza en tiendas físicas con tarjetas Visa o Mastercard del Banco Comafi, a través de MODO, usando el QR de la app o contactless.

Banco Credicoop

Banco Credicoop aplica un 30% de reintegro en COTO con tarjetas Cabal, vigente hasta el 30 de septiembre. El límite es de $15.000 semanales y la acreditación demora hasta 30 días. El pago se hace en sucursales adheridas mediante MODO, usando el QR de la app o el pago por tap de la tarjeta vinculada.

Banco Ciudad y Buepp

Banco Ciudad y Buepp ofrecen un 20% de reintegro en Supermercados Libertad, válido los lunes hasta diciembre de 2025. El tope mensual es de $20.000 y el reintegro se acredita en hasta 45 días. Para acceder, se paga con tarjetas Visa/Mastercard del Banco Ciudad o Buepp, vinculadas a MODO, usando el QR de la app o contactless en sucursales físicas y online.

Carrito supermercado Los lunes son ideales para planificar tus compras y maximizar el ahorro.

Cuánto gastar para aprovechar el tope de reintegro

Para alcanzar el máximo beneficio:

En Banco Nación , se necesita gastar $100.000 semanales para llegar al tope de $5.000 .

, se necesita gastar para llegar al de . En Comafi , el tope de $8.000 equivale a un consumo de $32.000 cada lunes .

, el de equivale a un consumo de . En Credicoop , para alcanzar los $15.000 de reintegro , hay que gastar $50.000 semanales en COTO .

, para alcanzar los de , hay que gastar en . En Ciudad y Buepp, se alcanza el tope mensual de $20.000 con un gasto acumulado de $100.000 en Libertad.

Organizar las compras según estos valores permite maximizar el ahorro y aprovechar al máximo los reintegros disponibles en los supermercados adheridos a MODO.