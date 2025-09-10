10 de septiembre de 2025 - 17:01

Una familia tipo en Mendoza necesitó poco más de un millón de pesos para no ser pobre

La DEIE publicó el índice de precios y calculó las canastas básicas total y alimentaria. El monto de agosto de 2025.

Los Andes
Por Diana Chiani

La Dirección de Estadísticas e Investigaciones Económicas de Mendoza (DEIE) dio los datos de la inflación en el Gran Mendoza para agosto de 2025. Con una suba mensual del Índice de Precios al Consumidor (IPC) del 2%, también se comunicó en qué monto quedaron las principales canastas de consumo.

La inflación de agosto en el país fue de 1,9% y acumula una suba de 33% en los últimos 12 meses

Por Redacción Economía
en agosto la inflacion de mendoza fue de 2%: cuales son los rubros que mas aumentaron sus precios

En agosto la inflación de Mendoza fue de 2%: cuáles son los rubros que más aumentaron sus precios

Por Diana Chiani

La Canasta Básica de Alimentos (CBA) y la Canasta Básica Total (CBT) sirven para medir la pobreza y la indigencia, respectivamente. En este marco, según se consignó, la CBA para una familia tipo 2 fue para agosto de $430.766,58. Es decir que ese es el monto mínimo para cubrir los requerimientos nutricionales de un hogar con dos adultos y dos niños.

En tanto, para no caer por debajo de la línea de la pobreza y cubrir lo necesario que se especifica en la CBT en agosto hubo que ganar $1.051.070,45. Un hogar que tiene ingresos por menos del millón de pesos es pobre por lo que la CBT incorpora el conjunto de bienes y servicios que satisfacen las necesidades comunes de la población. Esto incluye gastos de transporte, vestimenta, educación, salud y otros servicios esenciales para vivir con un mínimo de dignidad.

Más allá del 2% de inflación, hay que tener en cuenta que varios rubros crecieron por encima del 2% del IPC de agosto. Entre estos se destacaron Transporte y Comunicaciones (4,3%). Educación (4,1%), Vivienda y Servicios Básicos (4%) y Equipamiento y mantenimiento del Hogar (3,6%) y Otros bienes y servicios un 3,3%.

image

Por debajo del 2% se ubicaron Atención médica (1,9%), Alimentos y bebidas (1,5%) y Esparcimiento (0,5%) que había dado un salto en julio por una cuestión estacional. La indumentaria, en tanto, registró una baja del 1% tal vez en un contexto de liquidaciones estacionales.

El Gobierno de Javier Milei salió a celebrar el bajo número de inflación que fue de 1,9% a nivel nacional en un contexto de alta volatilidad y suba del dólar lo que suele impactar en precios. Economistas consultados por Los Andes advirtieron que el derrumbe en el consumo no permite trasladar a precios la suba de costos.

