Carlos Rodríguez: "Hay que ver si el Gobierno implementa medidas que restablezcan un poco la confianza"

Consultado sobre las consecuencias que la derrota electoral puede tener en la economía, el economista y docente Carlos Rodríguez consideró que hay que esperar para conocer qué medidas va a tomar el Gobierno y si logra restablecer la confianza.

¿Qué pasará con la economía tras la derrota de Milei?: el Gobierno tomó una decisión

“No veo que la situación sea sostenible prácticamente dos meses hasta las elecciones nacionales sin hacer algunos cambios en el manejo de algunas variables macroeconómicas. Lo que implica romper un poco con el discurso que venían sosteniendo…”, manifestó.

Consideró que es muy difícil que pueda mantener el tipo de cambio, porque la presión sobre el dólar va a aumentar. Además, existen vencimientos a los que tendrá que hacer frente casi en lo inmediato (y que es poco probable que se pueda renovar la deuda, lo cual le va a sumar más presión aún al tipo de cambio).

Además del impacto en el valor de los bonos y las acciones, señaló que la recesión en muy fuerte y se ve todavía más reforzada por el alto valor nominal de las tasas de interés.

Rodríguez comentó que la gestión de Javier Milei ha cometido algunos errores políticos muy fuertes. Uno fue “dinamitar las alianzas que tenía, pensando en que podía constituirse una fuerza nacional, lo que le ha quitado consistencia política”.

Por otra parte, la economía “ha quedado un poco a mitad de camino con muchas de las reformas que iba a hacer”. Algunas cosas, detalló las consiguió, como bajar la inflación, lograr el superávit fiscal, que serían los “triunfos que podría exponer”.

Pero las grandes reformas impositiva, de jubilación, laboral e inclusive otras, como la dolarización de la que se habló durante la campaña, después la competencia de moneda, pero que no logró concretar. “No quisiera ser pesimista, pero la veo complicada”, reconoció.

Habla Milei tras la derrota en las elecciones bonaerenses El presidente Javier Milei reconoció hoy la derrota electoral en la provincia de Buenos Aires por más de 10 puntos contra el peronismo. NA / Juan Foglia

Inflación y perspectivas

El economista advirtió que, con el nivel actual de tasas, no sólo no se va a reactivar la economía, sino que, por el contrario, se va a profundizar la recesión.

También anticipó que todo esto resentirá el poder adquisitivo, porque, si el dólar sigue subiendo, va a producirse el pase a precios (“pass through”) y tendrá su impacto en la inflación.

De todos modos, manifestó que hoy la presión es muy fuerte, pero que ojalá se trate de un “overshooting” o sobrerreacción y que en un par de días se acomoden las cosas.

“Hoy es un mal día para pronosticar nada, porque hay que esperar y ver si pueden implementar algunas medidas que restablezcan un poco la confianza”, expresó.