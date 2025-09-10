En agosto la inflación de Mendoza fue de 2%: cuáles son los rubros que más aumentaron sus precios

El nivel general del Índice de Precios al Consumidor para el Gran Mendoza registró en agosto un incremento del 2% con relación al mes anterior. Así lo publicó la Dirección de Estadísticas e Investigaciones Económicas ( DEIE ) y el número prácticamente se equiparó con el de julio cuando la suba fue de 1,9%. Con este dato, en lo que va del año la inflación acumuló una suba de 17,6% y una variación interanual del 29,6%.

Entre los rubros que crecieron por encima del 2% se destacaron Transporte y Comunicaciones (4,3%) Educación que junto con Vivienda y Servicios Básicos aumentaron 4% seguidos de otros bienes y servicios (3,6%). En tanto Otros bienes y servicios crecieron 3,3%, seguido de atención médica (1,9%), alimentos y bebidas (1,5%) y esparcimiento (0,5%) que había saltado en julio por una cuestión estacional. La indumentaria, en tanto, registró una baja del 1% tal vez en un contexto de liquidaciones estacionales.

El economista de la consultora Evaluecon, José Vargas , expresó que hubo rubros que tuvieron incrementos por encima del número final. Entre otros mencionó alimentos, transporte, medicina prepaga y comunicaciones. En medio de una semana compleja desde lo económico y debido a presión alcista del tipo de cambio que comenzó en la última semana de julio, es probable que en septiembre el número de la inflación tienda a crecer un poco.

El economista de Valeu International Group, Daniel Garro , opinó que más allá del número mensual es importante mirar el dato anualizado. Esto porque todavía no se ha finalizado con la reestructuración de precios relativos en la que se espera que las tarifas de servicios públicos vuelvan a subir. Producto de la quita de subsidios y del cambio en el peso del gasto total de las empresas y las familias, esto tendría en el resto de los precios de la economía.

Desde su punto de vista, luego de octubre se podrían dar nuevos ajustes en este sentido lo que hará mover el índice hacia arriba. “Es importante mirar el proceso y creo que el número va a ir con una pendiente atenuada en líneas generales más allá de algunas posibles subas”, comentó Garro. Agregó que a medida que el dato mensual disminuya, la baja va a costar más.

Con relación al dato general de inflación y lo que puede pasar después de las elecciones, el director del Indec, Marcos Lavagna, ha anticipado que habrá un cambio en la canasta de medición. Es que el organismo modificó las ponderaciones en función de los nuevos hábitos de consumo de los argentinos según la última Encuesta Nacional de Gastos de los Hogares. Esta canasta está lista desde marzo, pero aún no se ha implementado.

El techo de la inflación

“La suba del dólar tendrá un impacto, pero con un consumo planchado no será sencillo aumentar los precios”, subrayó Vargas. En el mismo sentido, el economista Daniel González explicó que la situación debe leerse –también- a partir del valor de reserva que posee el peso. “En general los argentinos pensamos en dólares y cuando esta moneda se aprecia es común que se traslade a precios”, comentó González.

La suba del dólar, por otra parte, era una posibilidad anunciada ya que aunque el Gobierno ha hecho todo para frenarlo, el mercado lo ha ido impulsando hacia arriba. El encarecimiento de las exportaciones y el abaratamiento de las importaciones también juegan un rol clave con relación a los precios de la canasta inflacionaria.

Rubén David, gerente del mayorista Oscar David, dijo que esta semana -que comenzó con un lunes convulsionado- las empresas han esperado para tomar decisiones. En este sentido, si bien había subas estipulas de entre tres y cuatro puntos para productos como aceite y harina se trataba de aumentos anunciados de manera previa a las elecciones bonaerenses. “Las marcas son muy cautas y tampoco queremos adelantarnos a escenarios que después pueden no suceder”, comentó David.

Para Daniel González, la pérdida en el poder de compra ha tirado los precios a la baja más allá de lo que suceda con el dólar y la base monetaria. Con respecto a la situación actual, el gerente del mayorista David rescató que el consumo se ha comportado normal esta semana. A diferencia de otras épocas, no ha habido compras compulsivas ni anticipadas debido a la suba del dólar y el posible traslado en precios. “La gente no sale desesperada a comprar y eso es bueno”, reflexionó David.