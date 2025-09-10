10 de septiembre de 2025 - 16:11

La inflación de agosto en el país fue de 1,9% y acumula una suba de 33% en los últimos 12 meses

El Indec dio a conocer el dato que no registró variación respecto del IPC de julio. Los precios acumularon un alza de 19,5% en los últimos ocho meses.







Los Andes | Redacción Economía


La inflación del mes de agosto fue del 1,9% y se ubicó por debajo de lo esperado, según informó el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC).












En lo que va del año, acumula un total de 19,5%.

En la medición interanual, contra agosto del 2024, el incremento alcanzó el 33,6%.

Transporte (3,6%) fue el el rubro que registró el mayor alza en el mes. Caso contrario sucedió con Prendas de vestir y calzado (-0,3%).

Así, la inflación de agosto se ubicó por debajo de los esperado, que rondaba entre el 2% y 2,2%.







Datos de inflación de agosto 2025, según el Indec, respecto al alza de precios en cada rubro.



Las expectativas del mercado

Si el número finalmente perfora el 2%, será el cuarto mes consecutivo en el que el IPC comienza con “1”, algo que no ocurría desde principios de 2017.

Para los analistas, el dato funcionará como un termómetro de las políticas de ancla cambiaria y contracción del gasto que viene aplicando la administración de Javier Milei.

El informe del Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM), publicado por el Banco Central, muestra diferencias entre las consultoras: las más optimistas esperan que el retroceso de precios estacionales y el menor consumo de los hogares empujen la inflación a la zona baja del rango, mientras que las más cautelosas señalan el impacto de subas en transporte y salud.






El anticipo más cercano lo dio la inflación porteña. En agosto, el IPCBA se ubicó en 1,6%, por debajo del 2,5% de julio, y acumuló en ocho meses un alza de 20% y una variación interanual de 37,4%. La desaceleración estuvo explicada por la baja de rubros vinculados a vacaciones de invierno -como hoteles, paquetes turísticos, pasajes aéreos y vestimenta- y por la estabilidad del dólar oficial.

En la Ciudad, los bienes subieron 1,4% y los servicios 1,7%, estos últimos con un incremento acumulado en 2025 casi 10 puntos por encima de los bienes. La inflación núcleo, indicador clave para proyectar tendencias, quedó en 2%. Transporte lideró con un aumento del 3,0% por combustibles y automóviles, mientras que salud creció impulsada por medicamentos y prepagas.

El gasto de vivienda trepó 1,9% por servicios públicos, en tanto educación subió 1%, recreación y cultura 1,2% y restaurantes y hoteles otro 1,2%.

En contraste, la indumentaria mostró una baja de 0,4% gracias al ingreso de productos importados.

El dato nacional permitirá confirmar si la inflación de agosto acompaña la tendencia a la baja ya visible en CABA y si el Gobierno logra consolidar un nuevo piso en torno al 2% mensual.

Más allá del alivio para el gobierno de Javier Milei, para los economistas el verdadero desafío será sostener estos niveles cuando regrese la presión por el dólar de septiembre después de la derrota en las elecciones de Buenos Aires, además de los aumentos tarifarios y salariales hacia fin de año.

