Pagar en Chile con Mercado Pago en pesos argentinos: cómo ahorrar sin dólares

Un nuevo sistema de pagos promete cambiar la experiencia de los turistas argentinos en Chile . Se trata de SurPay , una pasarela desarrollada por emprendedores chilenos de la Región de Magallanes (sur) que permite abonar en comercios de Punta Arenas utilizando billeteras digitales o cuentas bancarias en pesos argentinos, sin necesidad de pasar por casas de cambio ni asumir los altos recargos de las tarjetas de crédito.

Terror en el zoo más grande Chile: un felino mató a una guacamaya ante la vista de visitantes

“El objetivo fue digitalizar las cajas de los comercios locales para simplificarle la vida al turista argentino”, explicó Luis Alvarado, gerente de la compañía, en diálogo con Radio Fueguina.

Con el lema “Pagá como local, pagá con SurPay” , la plataforma se perfila como un puente directo entre consumidores argentinos y el comercio magallánico, en un contexto donde la diferencia de precios alienta cada vez más los cruces de frontera.

No hay que descargar apps ni programas específicos. El mecanismo de SurPay es sencillo: el comercio genera un link de pago y el cliente argentino lo abona desde su celular con aplicaciones como Mercado Pago, Modo o Ualá , viendo en pantalla el monto final convertido al tipo de cambio oficial.

La comisión es del 7% , pero aun así el ahorro supera el 20% frente a los medios tradicionales de pago, teniendo en cuenta que en el cambio de divisas hay recargos (el 30% del "dólar tarjeta", por ejemplo).

SurPay: pagar con pesos argentinos en Chile SurPay: pagar con pesos argentinos en Chile Gentileza

Según el sistema de pago, en poco más de un mes, SurPay superó las mil transacciones, con fuerte demanda en productos electrónicos —sobre todo celulares iPhone— además de televisores y electrodomésticos de línea blanca, ya habilitados por normativa de ARCA.

La propuesta de SurPay ahora también apunta a extenderse hacia otros sectores estratégicos como hotelería, gastronomía y transporte, con el objetivo de ofrecer un servicio integral para los visitantes.

La iniciativa recibió respaldo de la administración de la Zona Franca de Punta Arenas y de los propios comerciantes, que ven en el sistema una herramienta para potenciar el intercambio en la Patagonia binacional y prepararse para fechas clave como las fiestas de fin de año y el verano 2026.

Comercios adheridos para pagar con pesos argentinos en Chile

Actualmente, más de 20 locales de Punta Arenas ya aceptan SurPay, entre ellos Megamoto, Mega Store, Itech y Bodega del Sur, con fuerte presencia en la zona franca.