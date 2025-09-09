La Unidad de Pasos Fronterizos de Chile advirtió sobre un sitio web falso que cobra por la gestión de ingreso al país. Recordaron que el trámite oficial es personal, gratuito y solo puede hacerse en la página del SAG.

Alerta en el paso Cristo Redentor: denuncian un link falso para realizar el trámite aduanero.

La Unidad de Pasos Fronterizos de Chile, dependiente del Ministerio del Interior, volvió a emitir una alerta tras detectarse intentos de fraude que afectan a los viajeros que deben completar el trámite de ingreso por el complejo Los Libertadores del paso Cristo Redentor.

Al igual que ocurrió en abril, las autoridades confirmaron la existencia de un sitio web falso que exige un pago por una gestión que en realidad es totalmente gratuita.

Cómo funciona la estafa Según denunciaron algunos usuarios, fueron contactados antes de llegar a la frontera por personas que les ofrecieron completar el trámite en línea. La gestión derivaba a un portal no oficial, donde se pedía ingresar datos personales y luego realizar un pago por el servicio.

Frente a los hechos, las autoridades aclararon que el trámite es personal, gratuito y no requiere ningún pago. Además, recordaron que ningún funcionario del Servicio Agrícola y Ganadero (SAG) ni de otro organismo está autorizado para realizarlo en nombre de los viajeros antes de que arriben al complejo.

Se recomienda:

Realizar trámite personalmente.

Acceder directamente por la página https://t.co/E6TFCg56QA

Ningún funcionario estará ofreciendo llenar el formulario por uds, antes de llegar al complejo.

Es un trámite 100% GRATUITO pic.twitter.com/hpErDOobok — Pasos Fronterizos (@UPFronterizos) August 26, 2025 El link oficial para realizar el trámite aduanero Desde la Unidad de Pasos Fronterizos recomendaron evitar usar buscadores para acceder al trámite, ya que pueden redirigir a sitios fraudulentos. En cambio, instaron a ingresar solo mediante los canales oficiales del SAG o el código QR que proporciona la institución en sus canales oficiales.