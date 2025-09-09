Rematan 18 vehículos en el Poder Judicial: cómo participar

La subasta tendrá lugar el 18 de septiembre. La exhibición de los rodados será un día antes.

El 18 de septiembre, desde las 9:30, en la oficina de subastas del Poder Judicial, San Martín 322, planta baja, el municipio de Godoy Cruz subastará motos y automotores de distintos modelos, cilindradas y características.

La exhibición de los rodados será el 17 de septiembre, de 15 a 17, en la Playa de Secuestros, ubicada en Independencia 650, donde se podrán ver los 18 rodados del remate.

Cómo participar de la subasta y cuáles son las condiciones Los interesados deberán concurrir los días y horarios señalados con su DNI. También deberán aportar el dinero suficiente para abonar el 10% del precio ofrecido, más la comisión de la martillera (10%) e impuesto fiscal (2,25%). Además, deberán depositar el saldo restante al tercer día de notificado el auto de aprobación de subasta. Aproximadamente en un plazo de 10 días hábiles posteriores. En caso de no cumplir estas condiciones, se dejará sin efecto la subasta y se perderá el importe abonado.

Esta medida es para evitar el riesgo de daños ambientales y personales, consecuencias inevitables de los depósitos prolongados.

Es por eso que los rodados serán entregados al adquirente una vez cancelado el precio total. Ellos aceptarán retirarlos en el estado en que se encontraban el día de la exhibición, renunciando a futuros eventuales reclamos.