Guaymallén se suma a un programa de regularización dominial del Instituto Provincial de la Vivienda

Al inicio el programa alcanzará a barrrios priorizados previamente cuyos adjudicatarios no tienen la escritura. El trámite se iniciará en el mismo barrio por personal del IPV y de la Municipalidad de Guaymallén.

La Municipalidad de Guaymallén se suma a Mi Escritura, el programa del Instituto Provincial de la Vivienda (IPV) y la Dirección de Gestión de Bienes Registrales del Estado (Digebire) para facilitar a las familias el acceso a la escritura de sus propiedades. Pueden acceder a Mi Escritura quienes viven hace tiempo en una vivienda única, de ocupación lícita permanente y que no posean otra propiedad.

El programa arranca con barrios ya priorizados previamente, conformados por propietarios que ya tienen la vivienda cancelada. La priorización se hará de un universo de 14.000 adjudicatarios de toda la provincia. En esos casos, el IPV y la comuna se instalarán en cada uno de esos barrios priorizados y generarán el ticket de inicio del trámite.

Para el programa ya hay inscriptos una base de escribanos que serán sorteados el lunes 15 de septiembre para intervenir en cada caso.

Aparte de los vecinos de barrios ya priorizados, aquellos adjudicatarios individuales que quieran hacer la regularización dominial de sus casas, lo pueden hacer vía on line en https://www.ipvmendoza.gov.ar/mi-escritura/ .

La Municipalidad de Guaymallén no cobrará derechos de transferencia, pero en caso de que el adjudicatario acumule deudas con la comuna ese monto será incorporado a la escritura.