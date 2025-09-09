9 de septiembre de 2025 - 20:45

Ulpiano Suarez se ubica en el podio de los intendentes mejor valorados del país

El jefe comunal de la Ciudad de Mendoza alcanzó el tercer puesto de este ranking nacional, con una aprobación que supera el 60%.

pagina_1
pagina_2
Por Redacción

El intendente de la Ciudad de Mendoza, Ulpiano Suarez, durante el mes de septiembre tuvo un crecimiento en su imagen positiva a nivel nacional. Así lo asegura el ranking elaborado por la consultora CB, que lo posiciona en el tercer puesto dentro de un listado encabezado por sus pares de Corrientes y Posadas.

Leé además

guaymallen se suma a un programa de regularizacion dominial del instituto provincial de la vivienda

Guaymallén se suma a un programa de regularización dominial del Instituto Provincial de la Vivienda

Por Redacción
maipu fue sede del congreso nacional de educacion tarpuy con docentes de toda la provincia

Maipú fue sede del Congreso Nacional de Educación Tarpuy con docentes de toda la provincia

Por Redacción

Según el informe: “Los tres intendentes mejor valorados del mes de septiembre de 2025 por sus vecinos son: en primer lugar, Eduardo Tassano (Corrientes Capital) con un 62,0% de imagen positiva, seguido por Leonardo Stelatto (Posadas) con un 60,4%, y en tercer lugar Ulpiano Suarez (Mendoza Capital) con un 60,2% de aprobación”.

Así, el mandatario de la capital mendocina, que forma parte de la UCR y de Cambia Mendoza, se conserva entre los tres intendentes mejor valorados de la Argentina, según los 370 casos consultados entre el 1 y el 4 de septiembre. Respecto de la marca obtenida en el sondeo del mes anterior, se observa un crecimiento del 1,2%.

pagina_2

La imagen positiva que arroja la encuesta muestra la aprobación de este segundo mandato de Suarez, quien durante los últimos meses se ha mantenido en los primeros puestos de forma sostenida en este ranking de 24 intendentes a nivel nacional. Este listado menciona gestiones municipales de las ciudades más importantes del país, las cuales son evaluadas a lo largo y a lo ancho del territorio argentino de forma mensual.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

prevenir es acompanar: maipu impulsa acciones para el cuidado de la salud mental

"Prevenir es acompañar": Maipú impulsa acciones para el cuidado de la salud mental

Por Redacción
avanzan las obras en calzadas y veredas en la ciudad de mendoza

Avanzan las obras en calzadas y veredas en la Ciudad de Mendoza

Por Redacción
ulpiano suarez visito la escuela misericordia y entrego material deportivo

Ulpiano Suarez visitó la escuela Misericordia y entregó material deportivo

Por Redacción
ulpiano suarez presencio los trabajos de pintura vial en calle gutierrez

Ulpiano suarez presenció los trabajos de pintura vial en calle Gutiérrez

Por Redacción