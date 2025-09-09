Ulpiano Suarez se ubica en el podio de los intendentes mejor valorados del país

El jefe comunal de la Ciudad de Mendoza alcanzó el tercer puesto de este ranking nacional, con una aprobación que supera el 60%.

El intendente de la Ciudad de Mendoza, Ulpiano Suarez, durante el mes de septiembre tuvo un crecimiento en su imagen positiva a nivel nacional. Así lo asegura el ranking elaborado por la consultora CB, que lo posiciona en el tercer puesto dentro de un listado encabezado por sus pares de Corrientes y Posadas.

Según el informe: “Los tres intendentes mejor valorados del mes de septiembre de 2025 por sus vecinos son: en primer lugar, Eduardo Tassano (Corrientes Capital) con un 62,0% de imagen positiva, seguido por Leonardo Stelatto (Posadas) con un 60,4%, y en tercer lugar Ulpiano Suarez (Mendoza Capital) con un 60,2% de aprobación”.

Así, el mandatario de la capital mendocina, que forma parte de la UCR y de Cambia Mendoza, se conserva entre los tres intendentes mejor valorados de la Argentina, según los 370 casos consultados entre el 1 y el 4 de septiembre. Respecto de la marca obtenida en el sondeo del mes anterior, se observa un crecimiento del 1,2%.