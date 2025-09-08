"Prevenir es acompañar": Maipú impulsa acciones para el cuidado de la salud mental

La Municipalidad de Maipú presentó una nueva campaña destinada a visibilizar y acompañar en el cuidado de la salud mental y la prevención del suicidio, en adolescentes y jóvenes, a través de acciones en clubes deportivos, talleres y la ampliación de la red de servicios municipales.

En el marco del clásico entre el Liceo Rugby Club y Marista Rugby Club, la Municipalidad de Maipú presentó la campaña “Prevenir es acompañar: no estás solo, no estás sola”, una iniciativa destinada a promover el cuidado de la salud mental y la prevención del suicidio.

La propuesta, desarrollada por el Departamento de Salud Mental y la Dirección de Promoción Deportiva, se enmarca en las acciones por el Día Mundial de la Prevención del Suicidio y tiene como objetivo visibilizar una problemática que afecta especialmente a adolescentes y jóvenes de entre 15 y 19 años, de acuerdo con datos del Boletín Epidemiológico de la Provincia.

WhatsApp Image 2025-09-08 at 11.38.12 Emiliano Sallei, director de Promoción Deportiva de la Municipalidad de Maipú; Rafael Molina, presidente de Liceo Rugby Club; Florencia Mezzabotta, jefa del Departamento de Salud Mental de la Municipalidad de Maipú. El lanzamiento en el ámbito deportivo responde a la importancia que tienen los clubes como espacios de encuentro, construcción de vínculos y contención comunitaria, promoviendo que también sean lugares para el cuidado de la salud mental.

La campaña forma parte de una estrategia integral que incluye talleres de fortalecimiento emocional para niños, niñas y adolescentes; espacios de diálogo en el marco del Programa Municipal “Maipú libre de Bullying”; y ampliación de la red de servicios de salud mental en los Centros de Salud Municipales, garantizando accesibilidad y cercanía. Durante el mes de octubre se dictarán talleres de capacitación para profesores y profesoras de clubes deportivos, con el fin de brindar herramientas específicas para la prevención del suicidio.