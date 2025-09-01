El sábado llega el Motorfest Solidario, una actividad a beneficio de comedor de Colonia Segovia

Se realizará el 6 de septiembre de 11 a 17 en el Paseo Érica Bercich (Amado Nervo entre Bulevar Dorrego y Remedios de Escalada). Se puede donar leche, azúcar, cacao en polvo o un juguete. Es a beneficio del comedor Los Peques de Colonia Segovia.

El próximo sábado 6 de septiembre, de 11 a 17, el Paseo Érica Bercich será el escenario del Motorfest Solidario, un festival que combina música, gastronomía y autos de lujo con un fin solidario: colaborar con el comedor Los Peques de Colonia Segovia.

La entrada será libre y gratuita, aunque quienes participen podrán aportar con la donación de leche, azúcar, cacao en polvo o un juguete. Todo lo recolectado será destinado a este comedor, que brinda contención a decenas de niños y niñas de la zona.

Una jornada con shows y exhibiciones El evento, organizado por Ciclistas Solidarios junto a la Municipalidad de Guaymallén, promete ser una propuesta para toda la familia. Habrá presentaciones artísticas y recreativas de gran nivel, entre ellas:

El Ballet Municipal de Guaymallén , dirigido por Carlos Trigo.

Los shows de Ruidos Dementes, Cantando Cuentos, La 261 Rock, Nada Original y la Banda San Miguel Arcángel del Servicio Penitenciario de Mendoza.

Además, se podrá disfrutar de foodtrucks, una muestra de autos de alta gama y el sorteo de una bicicleta.