Avanzan las obras en calzadas y veredas en la Ciudad de Mendoza

La Ciudad de Mendoza informa la situación del tránsito a raíz de obras de reconstrucción de calzadas y veredas que se vienen ejecutando. Estos trabajos se llevan adelante en el marco del Plan de Mejoramiento y Reconstrucción de Calles , que contempla la repavimentación y puesta a punto de más de 169.000 m² de calzada -equivalentes a 143 cuadras – en sitios estratégicos de la Ciudad. Se trata de una fuerte inversión municipal que apunta a mejorar la transitabilidad vehicular .

Ulpiano suarez presenció los trabajos de pintura vial en calle Gutiérrez

Ulpiano Suarez visitó la escuela Misericordia y entregó material deportivo

Las obras se relacionan con la reconstrucción de calles en asfalto en diferentes secciones. Así, la renovación está organizada en tres cuadrantes que incluyen todas las seccionales y sectores del microcentro. Mediante este plan, ya han sido reconstruidas la calle Gutiérrez , de Belgrano a San Martín; España , de Yrigoyen a Santa Cruz; Perú , de Pedro Molina a San Lorenzo; y Montevideo , de San Martín a Chile, entre otras.

También, el municipio viene desarrollando un plan de reconstrucción de veredas que actualmente se implementa en calle Godoy Cruz como también en avenida Sarmiento . A continuación, detallamos las calles con cortes de tránsito por los mencionados trabajos:

Vereda sur de:

– 9 de Julio a San Martín. vereda habilitada, circule con precaución. Ejecución de detalles y terminaciones.

vereda norte de:

– 9 de Julio a San Martín.

Circule con precaución reducción de calzada.

Sarmiento

-Belgrano a Perú: corte total de calzada.

Vereda margen SUR y Norte, de Belgrano a Perú

Trabajos en calzada

Calle Ituzaingó

Entre Coronel Díaz y Gob. González: cortes parciales con trabajos a media calzada y corralitos, tránsito habilitado con precaución.

Corte y despeje completo desde Fray Mamerto Esquiú hasta Gobernador González, por trabajos de bacheo.

San Luis

Calzada reducida por tareas preliminares antes de la pavimentación. Tramo de Salta a Montecaseros.

Martín Zapata

Intersección con Belgrano: calzada reducida.

Desde Rodríguez a Olascoaga: corte total por trabajos de asfalto

Martínez de Rozas

Entre Julio A. Roca y Martín Zapata: corte total – tránsito interrumpido.

Intersección de Avellaneda y Tiburcio Benegas: reducción de calzada.