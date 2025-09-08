8 de septiembre de 2025 - 16:58

Avanzan las obras en calzadas y veredas en la Ciudad de Mendoza

Actualmente se llevan a cabo trabajos de reconstrucción de arterias en diferentes puntos de la capital. En la nota, los detalles.

Por Redacción

La Ciudad de Mendoza informa la situación del tránsito a raíz de obras de reconstrucción de calzadas y veredas que se vienen ejecutando. Estos trabajos se llevan adelante en el marco del Plan de Mejoramiento y Reconstrucción de Calles, que contempla la repavimentación y puesta a punto de más de 169.000 m² de calzada -equivalentes a 143 cuadras– en sitios estratégicos de la Ciudad. Se trata de una fuerte inversión municipal que apunta a mejorar la transitabilidad vehicular.

Las obras se relacionan con la reconstrucción de calles en asfalto en diferentes secciones. Así, la renovación está organizada en tres cuadrantes que incluyen todas las seccionales y sectores del microcentro. Mediante este plan, ya han sido reconstruidas la calle Gutiérrez, de Belgrano a San Martín; España, de Yrigoyen a Santa Cruz; Perú, de Pedro Molina a San Lorenzo; y Montevideo, de San Martín a Chile, entre otras.

También, el municipio viene desarrollando un plan de reconstrucción de veredas que actualmente se implementa en calle Godoy Cruz como también en avenida Sarmiento. A continuación, detallamos las calles con cortes de tránsito por los mencionados trabajos:

Los cortes

Trabajos en veredas

Calle Godoy Cruz

Vereda sur de:

– 9 de Julio a San Martín. vereda habilitada, circule con precaución. Ejecución de detalles y terminaciones.

vereda norte de:

– 9 de Julio a San Martín.

Circule con precaución reducción de calzada.

Sarmiento

-Belgrano a Perú: corte total de calzada.

Vereda margen SUR y Norte, de Belgrano a Perú

Trabajos en calzada

Calle Ituzaingó

Entre Coronel Díaz y Gob. González: cortes parciales con trabajos a media calzada y corralitos, tránsito habilitado con precaución.

Corte y despeje completo desde Fray Mamerto Esquiú hasta Gobernador González, por trabajos de bacheo.

San Luis

Calzada reducida por tareas preliminares antes de la pavimentación. Tramo de Salta a Montecaseros.

Martín Zapata

Intersección con Belgrano: calzada reducida.

Desde Rodríguez a Olascoaga: corte total por trabajos de asfalto

Martínez de Rozas

Entre Julio A. Roca y Martín Zapata: corte total – tránsito interrumpido.

Intersección de Avellaneda y Tiburcio Benegas: reducción de calzada.

