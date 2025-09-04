Ulpiano suarez presenció los trabajos de pintura vial en calle Gutiérrez

El intendente de Ciudad supervisó las señalización horizontal con pintura termoplástica reflectiva en cruces y sendas peatonales de esta importante arteria. La misma fue reasfaltada recientemente en el tramo de Belgrano a San Martín. Los trabajos se llevan a cabo en horario nocturno para no ocasionar molestias en el tránsito vehicular.

La Municipalidad de la Ciudad de Mendoza inició la señalización horizontal (pintura vial de sendas peatonales), en diferentes calles capitalinas, conforme a la normativa vigente en materia de tránsito y seguridad vial. Los trabajos comenzaron en calle Gutiérrez con la presencia del intendente Ulpiano Suarez, en esta importante calle del microcentro mendocino. El objetivo principal de estas tareas es optimizar la identificación de los diferentes elementos viales por parte de todos los usuarios de la vía pública (peatones, conductores y ciclistas), contribuyendo, de esta manera, a un tránsito más seguro y ordenado.

En el lugar, el intendente Ulpiano Suarez expresó: “Seguimos mejorando las calles de nuestra hermosa Ciudad de Mendoza. En el marco del Plan de Mejoramiento de Calles 2025 que incluye más de 140 cuadras de la Ciudad, recorrimos el tramo recientemente asfaltado de calle Gutiérrez, donde estamos realizando demarcaciones viales con pintura termoplástica reflectiva en cruces y sendas peatonales; también se están pintando cordones con pintura en frío a base de resinas acrílicas”.

Y finalizó: “Seguiremos trabajando e invirtiendo en obra pública para mayor seguridad vial de miles de mendocinos y turistas que diariamente transitan nuestras calles”.

Para la concreción de los trabajos señalados, se emplea pintura termoplástica reflectiva en superficies sometidas a tránsito vehicular, debido a su elevada durabilidad y propiedades reflectantes, que aseguran visibilidad en condiciones nocturnas y adversas. Asimismo, en sectores que no se encuentren expuestos a tránsito vehicular, como los cordones vehiculares, se aplicará pintura en frío a base de resinas acrílicas, por su adecuada adherencia y desempeño.

Estas intervenciones abordarán diferentes zonas de la Ciudad, atendiendo a las particularidades de cada sector y al tipo de elemento a señalizar, con el propósito de brindar soluciones específicas que respondan a las necesidades detectadas en cada ubicación. Dichas intervenciones en distintas calles capitalinas involucrarán 7500 m2 de pintura vial termoplástica por extrusión con microesferas, 1805 m2 de pintura vial en frio sin microesferas y pintura vial termoplástica en spray con microesferas. Se estima avanzar a un ritmo de unos 250 metros cuadrados por jornada.