Ulpiano Suarez visitó la escuela Misericordia y entregó material deportivo

El intendente de la Ciudad de Mendoza asistió a la escuela Misericordia, ubicada en avenida José Vicente Zapata, donde recorrió las instalaciones de primaria y secundaria junto a la directora Sonia Mateu.

La Ciudad de Mendoza reafirma su compromiso con la educación, el deporte, la inclusión y el bienestar de los estudiantes. A través de distintas iniciativas, el municipio busca impulsar una formación integral para niños, niñas y jóvenes de la capital, fortaleciendo el rol de la escuela como espacio de aprendizaje y desarrollo.

Los alumnos, en compañía de autoridades, profesores y preceptores, recibieron a Ulpiano Suarez con entusiasmo, compartieron selfies, charlas sobre los deportes que practican y temas vinculados a la vida adolescente. En ese contexto, el intendente expresó: “Tengo una enorme alegría de volver a este colegio que quiero mucho. Mi hijo Augusto hizo toda la primaria aquí en el Misericordia, y estoy seguro de que la formación en valores que recibió fue fundamental para su vida. Para mí, regresar trae muchos recuerdos y un profundo agradecimiento”.

Semanas atrás, la Ciudad de Mendoza efectuó una primera entrega general, pero algunas escuelas no pudieron asistir a retirar sus materiales. Por tal motivo, el intendente, acompañado por el secretario de Gobierno, Pablo Espina, y la directora de Educación, Elvira Stone, realiza visitas para asegurar que cada establecimiento reciba su kit correspondiente.

La escuela Misericordia mantiene desde hace tiempo un trabajo articulado con el municipio, a través de talleres de orientación vocacional y de educación emocional, con profesionales que acompañan a los estudiantes secundarios. Además, el año pasado se realizaron mejoras en las veredas de la institución y de toda la cuadra, reforzando el vínculo con la comunidad educativa.