Ulpiano Suarez visitó la escuela Misericordia y entregó material deportivo

La Ciudad de Mendoza reafirma su compromiso con la educación, el deporte, la inclusión y el bienestar de los estudiantes. A través de distintas iniciativas, el municipio busca impulsar una formación integral para niños, niñas y jóvenes de la capital, fortaleciendo el rol de la escuela como espacio de aprendizaje y desarrollo.
Es por esto que, este jueves, Ulpiano Suarez se hizo presente en la escuela Misericordia para hacer entrega de material deportivo, ejemplares del libro “San Martín, vecino de Mendoza, ciudadano del mundo” de Gustavo Capone y una bandera argentina para el mástil. La actividad se enmarca dentro del plan de distribución de kits deportivos que el municipio realiza en todas las instituciones educativas de la capital.
Los alumnos, en compañía de autoridades, profesores y preceptores, recibieron a Ulpiano Suarez con entusiasmo, compartieron selfies, charlas sobre los deportes que practican y temas vinculados a la vida adolescente. En ese contexto, el intendente expresó: “Tengo una enorme alegría de volver a este colegio que quiero mucho. Mi hijo Augusto hizo toda la primaria aquí en el Misericordia, y estoy seguro de que la formación en valores que recibió fue fundamental para su vida. Para mí, regresar trae muchos recuerdos y un profundo agradecimiento”.
Semanas atrás, la Ciudad de Mendoza efectuó una primera entrega general, pero algunas escuelas no pudieron asistir a retirar sus materiales. Por tal motivo, el intendente, acompañado por el secretario de Gobierno, Pablo Espina, y la directora de Educación, Elvira Stone, realiza visitas para asegurar que cada establecimiento reciba su kit correspondiente.
La escuela Misericordia mantiene desde hace tiempo un trabajo articulado con el municipio, a través de talleres de orientación vocacional y de educación emocional, con profesionales que acompañan a los estudiantes secundarios. Además, el año pasado se realizaron mejoras en las veredas de la institución y de toda la cuadra, reforzando el vínculo con la comunidad educativa.
Al término de la visita, Ulpiano Suarez dejó un mensaje a los jóvenes: “Disfruten esta etapa, prepárense con dedicación y optimismo, porque ustedes no son sólo el futuro: son el presente. Con su compromiso como buenos compañeros, hijos y hermanos, están construyendo una mejor sociedad, junto con la familia y la escuela, que son la base de todo”.