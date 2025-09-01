Maipú capacita a los estudiantes para garantizar seguridad e higiene en los Kioscos

En el marco de la tradicional semana de los Kioscos, la Municipalidad de Maipú (a través de profesionales especializados) se encuentra desarrollando una nueva edición del ciclo de capacitaciones gratuitas en Manipulación Bromatológica destinada a estudiantes de nivel secundario que participarán en la semana de los estudiantes.

Los Kioscos de Maipú son una tradición que destaca el ingenio, el trabajo en equipo y la creatividad de las promociones de todos los establecimientos educativos. El armado de los muñecos es el resultado de semanas de esfuerzo, ideas puestas a prueba y la habilidad colaborativa de los estudiantes.

Para garantizar que esta festividad se desarrolle con los estándares de salubridad exigidos, la Municipalidad de Maipú lleva adelante un programa de capacitación con el objetivo de educar a los estudiantes en las principales normas de seguridad e higiene en la manipulación de alimentos. Hasta el momento, ya se ha formado a más de 700 jóvenes, quienes recibirán su correspondiente Carnet Nacional de Manipulador de Alimentos.

Dicho carnet, con una vigencia de tres años, no sólo los habilita para manipular los alimentos que van a vender durante el evento, sino que también constituye una herramienta para futuros emprendimientos personales relacionados con la gastronomía. La formación incluye conceptos fundamentales de bromatología, alimentos permitidos, y todas las medidas de seguridad e higiene necesarias.

Para facilitar el acceso de todos los estudiantes, las capacitaciones se realizan durante el horario de cursada y dentro de las propias instituciones educativas, evitando así que los jóvenes deban movilizarse. “Esto es posible gracias al trabajo en conjunto y la coordinación permanente entre la comuna y las instituciones educativas del distrito. De esta manera reforzamos nuestro compromiso con la educación, la seguridad alimentaria y el apoyo a las iniciativas que fomentan el desarrollo y la creatividad de nuestros jóvenes.”, destacó el intendente Matías Stevanato.