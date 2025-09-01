1 de septiembre de 2025 - 16:57

Ciudad: Ulpiano Suarez propone la obligatoriedad del debate para candidatos a intendente y concejales

El jefe comunal elevó un proyecto de ordenanza para que sea tratado en el Honorable Concejo Deliberante. La iniciativa también contempla sanciones para quienes no se presenten.

Con el objetivo de fortalecer la vida democrática y brindar mayor transparencia al proceso electoral, Ulpiano Suarez presentó en el Honorable Concejo Deliberante un proyecto que establece la obligatoriedad de los debates entre los candidatos a intendente y concejales. La iniciativa busca que la ciudadanía conozca en detalle sus propuestas y plataformas, para que pueda evaluar a cada postulante y se fomente de esa manera el intercambio de ideas y la participación ciudadana.

Cabe destacar que, por ley, los debates ya son obligatorios para los candidatos a presidente y gobernador. Con esta propuesta que elevó el intendente de la Ciudad de Mendoza, se busca extender ese requisito a los candidatos a intendente y concejales en primer término, promoviendo así una mayor transparencia en el ámbito local.

Al respecto, Ulpiano Suarez afirmó: “El principal objetivo del proyecto es fortalecer las instancias de participación, sumar transparencia y dotar de información de calidad a la ciudadanía, para tomar la mejor decisión”.

El proyecto también propone que el debate sea transmitido en vivo por los medios de comunicación del municipio, así como a través de los perfiles oficiales en redes sociales y plataformas de streaming. La señal deberá estar disponible para todos los medios de comunicación públicos y privados que deseen difundir el debate de manera simultánea y gratuita.

Incluso, la transmisión contará con mecanismos de accesibilidad, incluyendo interpretación en lengua de señas, garantizando su acceso a toda la ciudadanía. Durante la emisión, ningún medio podrá agregar contenidos, realizar comentarios o modificar de ninguna manera la señal original.

Según la propuesta, los candidatos y candidatas a intendente que sean debidamente convocados y no se presenten al debate, serán sancionados mediante la suspensión de los espacios de publicidad audiovisual asignados a la agrupación política por la que se postulan, conforme a lo establecido en el artículo 18 de la Ley 8619.

Esos espacios suspendidos serán redistribuidos de manera equitativa entre el resto de los candidatos y candidatas que participen del debate, garantizando así el cumplimiento de la normativa y la igualdad de oportunidades en la difusión de propuestas.

