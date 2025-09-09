Maipú fue sede del Congreso Nacional de Educación Tarpuy con docentes de toda la provincia

Con la presencia de más de mil docentes de toda la provincia , Maipú fue sede del Congreso Nacional de Educación organizado por la Asociación Tarpuy , un espacio de reflexión e intercambio impulsado por el municipio que abordó los desafíos y perspectivas del sistema educativo .

El intendente Matías Stevanato dio inicio al Congreso Nacional de Educación organizado por la Asociación Tarpuy, un encuentro que reunió a más de 1000 profesionales de la educación de toda la provincia impulsado por la Municipalidad de Maipú. Este espacio académico se consolidó como un ámbito de reflexión e intercambio, donde se abordaron escenarios actuales, perspectivas a futuro y desafíos del sistema educativo en sus distintos niveles.

“La educación es el camino más poderoso para construir una sociedad más justa, inclusiva y con más oportunidades para todos; y ustedes son los protagonistas de ese camino. Por eso, mi compromiso es seguir acompañando, escuchando y trabajando juntos para que la tarea docente sea cada vez más reconocida y valorada”, afirmó el intendente Matías Stevanato.

WhatsApp Image 2025-09-09 at 13.49.04 (3) Entre los principales disertantes se destacaron Gabriel Brener, Myriam Southwell, Daniel Brailovsky, Miriam Kap y Pablo Pineau, quienes ofrecieron una mirada integral sobre la realidad de estudiantes y docentes, con especial atención a los desafíos actuales de las instituciones educativas.

La actividad permitió analizar los distintos contextos educativos, sus proyecciones y las problemáticas vigentes, reafirmando el valor de la educación como pilar del desarrollo y como compromiso de quienes día a día construyen el futuro de niños, niñas y jóvenes en Mendoza.