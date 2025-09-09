La DGE informó que este martes 9 de septiembre no habrá actividades presenciales en Malargüe. En el resto de la provincia las clases se dictan con normalidad.

Suspenden las clases en Malargüe por viento Zonda en los turnos vespertino y nocturno

La Dirección General de Escuelas (DGE) resolvió suspender este martes 9 de septiembre las clases presenciales en los turnos vespertino y nocturno de todas las escuelas de Malargüe. La decisión fue tomada como medida preventiva debido a la presencia de viento Zonda, que afecta a la zona sur de Mendoza.

Clases suspendidas en Mendoza por viento Zonda Las autoridades educativas confirmaron que los alumnos deberán continuar con las actividades de manera virtual, utilizando la plataforma Escuela Digital Mendoza. Este recurso garantiza la continuidad pedagógica en jornadas donde las condiciones meteorológicas impiden la asistencia a las aulas.

La suspensión alcanza únicamente a Malargüe. En el resto de Mendoza, las clases se desarrollan con total normalidad en todos los niveles y modalidades.