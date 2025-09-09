Alerta amarilla por viento Zonda en Mendoza: a qué zonas afectará y a cuánto llagará la máxima

Tanto lunes como martes en Mendoza tuvieron la presencia del “viento Zonda” y un marcado ascenso de la temperatura. Y para pesar de los mendocinos, el tiempo continuará de la misma forma este miércoles. En esta ocasión, el fenómeno meteorológico se hará notar en sectores del llano y en precordillera.
Temperatura para este miércoles
La Dirección de Agricultura y Contingencias Climáticas pronostica “poca nubosidad” este miércoles 10 de septiembre con descenso de la temperatura. La máxima se mantiene en los 22°C, mientras que la mínima será de 10°C, con vientos moderados a algo fuerte del sudeste.
Alerta amarilla por zonda en Mendoza para el miércoles 9 de septiembre de 2025
Rige una alerta amarilla por vientos y ráfagas de Zonda en Mendoza
SMN
En la Cordillera anuncian nevadas, lo que podría traer complicaciones a la hora de viajar, mientras que en sectores del llano se pronostica viento Zonda, además de en zonas precordilleranas. En tanto, recomiendan tomar las precauciones necesarias para evitar cualquier tipo de complicación.
Jueves: se despide el viento Zonda
El jueves 11 de septiembre la temperatura tendrá un leve aumento, y se mantendrá de esa manera durante toda la jornada. Se espera una máxima de 23°C y una mínima de 10°C, con vientos moderados del noreste. En la Cordillera se anticipa poca nubosidad.