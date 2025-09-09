Alerta amarilla por viento Zonda en Mendoza: a qué zonas afectará y a cuánto llagará la máxima

El pronóstico de la Dirección de Contingencias Climáticas indica una mínima de 10°C para mañana en Mendoza. El jueves, el tiempo irá en mejora.

Tanto lunes como martes en Mendoza tuvieron la presencia del “viento Zonda” y un marcado ascenso de la temperatura. Y para pesar de los mendocinos, el tiempo continuará de la misma forma este miércoles. En esta ocasión, el fenómeno meteorológico se hará notar en sectores del llano y en precordillera.

Temperatura para este miércoles La Dirección de Agricultura y Contingencias Climáticas pronostica “poca nubosidad” este miércoles 10 de septiembre con descenso de la temperatura. La máxima se mantiene en los 22°C, mientras que la mínima será de 10°C, con vientos moderados a algo fuerte del sudeste.

Alerta amarilla por zonda en Mendoza para el miércoles 9 de septiembre de 2025 Rige una alerta amarilla por vientos y ráfagas de Zonda en Mendoza SMN En la Cordillera anuncian nevadas, lo que podría traer complicaciones a la hora de viajar, mientras que en sectores del llano se pronostica viento Zonda, además de en zonas precordilleranas. En tanto, recomiendan tomar las precauciones necesarias para evitar cualquier tipo de complicación.