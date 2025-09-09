9 de septiembre de 2025 - 21:11

Alerta amarilla por viento Zonda en Mendoza: a qué zonas afectará y a cuánto llagará la máxima

El pronóstico de la Dirección de Contingencias Climáticas indica una mínima de 10°C para mañana en Mendoza. El jueves, el tiempo irá en mejora.

Zonda este miércoles en Mendoza.

Zonda este miércoles en Mendoza.

Foto:

Los Andes | Redacción Sociedad
Por Redacción Sociedad

Tanto lunes como martes en Mendoza tuvieron la presencia del “viento Zonda” y un marcado ascenso de la temperatura. Y para pesar de los mendocinos, el tiempo continuará de la misma forma este miércoles. En esta ocasión, el fenómeno meteorológico se hará notar en sectores del llano y en precordillera.

Leé además

Todos los ganadores de Emprende U.

Emprende U: los ganadores del concurso emprendedor más federal del país

Por Redacción Sociedad
El Gobierno anunció la licitación del Tren de Cercanías

Tren de cercanías: así será recorrido, las paradas y el tiempo de viaje hasta San Martín y Junín

Por Redacción Sociedad

Temperatura para este miércoles

La Dirección de Agricultura y Contingencias Climáticas pronostica “poca nubosidad” este miércoles 10 de septiembre con descenso de la temperatura. La máxima se mantiene en los 22°C, mientras que la mínima será de 10°C, con vientos moderados a algo fuerte del sudeste.

Alerta amarilla por zonda en Mendoza para el miércoles 9 de septiembre de 2025
Rige una alerta amarilla por vientos y ráfagas de Zonda en Mendoza

Rige una alerta amarilla por vientos y ráfagas de Zonda en Mendoza

En la Cordillera anuncian nevadas, lo que podría traer complicaciones a la hora de viajar, mientras que en sectores del llano se pronostica viento Zonda, además de en zonas precordilleranas. En tanto, recomiendan tomar las precauciones necesarias para evitar cualquier tipo de complicación.

image

Jueves: se despide el viento Zonda

El jueves 11 de septiembre la temperatura tendrá un leve aumento, y se mantendrá de esa manera durante toda la jornada. Se espera una máxima de 23°C y una mínima de 10°C, con vientos moderados del noreste. En la Cordillera se anticipa poca nubosidad.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

La Justicia mendocina frenó los pases a disponibilidad en el Instituto Nacional de Vitivinicultura

La Justicia federal de Mendoza frenó los pases a disponibilidad en el INV

Por Redacción Política
Cornejo dijo que imagina una Mendoza europea al anunciar la licitación del tren de cercanía (Gentileza Prensa Gobierno de Mendoza)

"Mendoza europea", el deseo del Gobierno de Mendoza al anunciar la licitación del tren de cercanías

Por Enrique Pfaab
el flaco pailos trae el humor cordobes a mendoza con una minigira: donde seran los cuatro shows

El Flaco Pailos trae el humor cordobés a Mendoza con una minigira: dónde serán los cuatro shows

Por Redacción Espectáculos
petroleo: ya hay dos empresas interesadas en explorar dos de las nuevas areas

Petróleo: ya hay dos empresas interesadas en explorar dos de las nuevas áreas

Por Diana Chiani