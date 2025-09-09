"Mendoza europea", el deseo del Gobierno de Mendoza al anunciar la licitación del tren de cercanías

Tren de cercanías: así será recorrido, las paradas y el tiempo de viaje hasta San Martín y Junín

“Sé que van a hacer memes con esto , pero sueño que Mendoza sea una región europea ”, dijo el gobernador de Mendoza, Alfredo Cornejo al anunciar la licitación para la construcción y puesta en marcha del tren de cercanía que, con un presupuesto de 130 millones de dólares , unirá San Martín con Gutiérrez, en Maipú , y conectará allí con el Metrotranvía. Se indicó que el plazo de obra es de 12 meses.

El jefe de Gobierno pretendió con esta imagen indicar la importancia de la conectividad ferroviaria intraprovincial y la virtud que tiene este sistema de transporte por sobre el resto.

Cornejo apoyó su discurso, en el palco que se montó a la histórica estación de trenes Libertador San Martín, en recuerdos propios, algunos de su infancia y otros de sus viajes a Europa.

“ Un país es desarrollado no el día en que los pobres se compran un auto, sino el día en que los ricos viajan en el transporte público de pasajeros”, dijo Cornejo, citando una frase cuya autoría ya es difusa.

El gobernador llegó sobre el mediodía de este 9 de septiembre al límite entre San Martín y Junín para encabezar este acto y lució tranquilo y evidentemente satisfecho por el anuncio que estaba por realizar.

tren 2

Ayer se informó que está disponible un borrador del pielo de licitación, que permite recibir sugerencias y realizar correcciones, para realizar el llamado a licitación concreto que se publicará el 24 de septiembre y estará abierto tanto para la ejecución de las obras de infraestructura como para la operación y el mantenimiento del servicio.

Se informó que se licitará en dos partes: una de construcción, renovación y mejoramiento de infraestructura y otra de operación y mantenimiento del servicio de transporte ferroviario de pasajeros.

Se indicó que el primero de los rubros comprende el mejoramiento pesado y renovación de 33 km de vía y la intervención específica en las estaciones, con implantación de paradores ferroviarios.

En tanto el segundo de los rubros tiene que ver con el material rodante, que deben ser tres formaciones de triplas diésel eléctricas, que se caracterizan por contar con cabina de conducción en ambos extremos.

El Tren de Cercanías del Este, unirá la Estación Libertador General San Martín (Junín) con la Estación Gutiérrez (Maipú), pasando por la estación Palmira, Barcala, Fray Luis Beltrán, Rodeo del Medio, General Ortega y Coquimbito.

Con una extensión de 33 kilómetros, se estima que el proyecto beneficiará de manera directa a más de 350.000 habitantes de los departamentos del Este, y se integrará con el Metrotranvía, con las líneas urbanas y suburbanas de colectivos y el Bicitrán, conformando un sistema de transporte multimodal.

La obra contempla la renovación integral de la infraestructura ferroviaria, la construcción de paradores con accesibilidad universal, la intervención en 27 pasos a nivel, la modernización de estaciones y la incorporación de trenes diésel eléctricos de última generación.

El servicio operará con una velocidad de 90 km/h y frecuencia inicial de 60 minutos por sentido.

Mema

El ministro de Gobierno, Infraestructura y Desarrollo Territorial, Natalio Mema, informó que "hoy estamos subiendo un pliego en borrador por 15 días. Desde cualquier lugar del mundo, cualquier empresa interesada puede acceder al pliego y hacer observaciones, sugerencias, recomendaciones o quejas. Todo será respondido por escrito y estamos en un proceso de consolidación”, dijo.

Remarcó que eset proceso ya lleva más de un año y medio de planificación, pensando en un gran número de intervenciones. “Estamos hablando de 27 calles, semáforos, barreras inteligentes, obras en las estaciones, la propia intervención en las vías y la compra del material rodante”, dijo.

Además, subrayó que el primer gran desafío será que el oferente traiga unidades nuevas para garantizar un servicio de primera calidad.

Mema explicó que el proyecto se integra con la ampliación del Metrotranvía hacia el aeropuerto y hacia Luján de Cuyo.

Mema dijo que la obra "ha despertado el interés de otras provincias y de las autoridades nacionales. Tenemos que ser claros, hacer números, buscar costos razonables y lograr que la gente se suba. No se trata de hacer populismo con las tarifas, sino de garantizar un servicio sustentable y de calidad”.

tren 3

En tanto la subsecretaria de Infraestructura, Marité Baduí, indicó que la frecuencia al inicio del servicio y por sentido de circulación será de 60 minutos con una velocidad de 90 kilómetros por hora, lo que permitirá contar con un medio competitivo en comparación con otros tiempos de traslado. Al respecto, indicó que “son unidades cero kilómetro con características de confort y accesibilidad de última generación y con espacios previstos para transportar bicicletas, potenciando también la movilidad sustentable”.

El gobernador Cornejo, explicó que el proyecto se financiará con recursos provenientes del fondo del resarcimiento por la Promoción Industrial y aclaró que “la Nación está transfiriendo en cuotas 1.015 millones de dólares, y todos esos fondos se van a invertir en infraestructura para el agua, la electricidad y la conectividad como este tren. Y eso va a quedar para toda la población”.

En cuanto a la operación del tren, Cornejo precisó que “queremos un gerenciamiento privado a futuro para el mantenimiento permanente de lo que significa mantener esta vía y mantenerla expedita todo el tiempo. Hacia ese lugar queremos ir”.