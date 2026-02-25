Mendoza lanzó Forma Tec para capacitarse en tecnologías digitales: cupos, cursos y cómo inscribirse

El Gobierno de Mendoza presentó este martes Forma Tec, un nuevo programa de especialización en tecnologías digitales que ofrecerá 3.000 cupos para formación avanzada. La iniciativa apunta a fortalecer perfiles técnicos en áreas clave vinculadas a la economía del conocimiento.

La propuesta está destinada a mayores de 18 años que residan en la provincia y que ya cuenten con conocimientos previos en el área. También podrán postularse trabajadores de la administración pública que busquen profundizar su formación en áreas estratégicas vinculadas a la economía del conocimiento.

Las clases comenzarán en abril de 2026 y la modalidad será completamente online. Las inscripciones pueden realizarse desde hoy completando el siguiente formulario: Inscripción a Cursos .

El programa fue impulsado en conjunto por el Ministerio de Producción, el Ministerio de Gobierno, Infraestructura y Desarrollo Territorial y el Ministerio de Educación, Cultura, Infancias y DGE. Durante la presentación participaron los ministros Rodolfo Vargas Arizu, Tadeo García Zalazar y Natalio Mema, junto a la subsecretaria de Empleo y Capacitación, Emilce Vega Espinoza.

Forma Tec tiene como objetivo fortalecer el capital humano provincial, impulsar la certificación profesional, fomentar la empleabilidad y la reconversión laboral, promover la equidad en el acceso a la formación especializada e impulsar la acreditación de competencias con estándares internacionales. Además, busca dotar al Estado y al sector productivo de recursos técnicos estratégicos, adaptados a las demandas del mercado global y a los procesos de modernización del Estado.

Cursos disponibles

Curso Experto en Arquitectura y Desarrollo de inteligencia artificial. (Duración: 7 meses).

Curso Experto en Ciberseguridad. (Duración: 6 meses).

Curso Analista de Base de Datos. (Duración: 8 meses).

Curso Programación con Python. (Duración: 8 meses).

Curso Arquitectura e Ingeniería Cloud (Duración: 6 meses).

Cada persona podrá inscribirse en un solo curso.

Modalidad de cursado

Las capacitaciones se dictarán en modalidad on-line, a través de la plataforma del IPAP, combinando clases sincrónicas por plataforma virtual con instancias asincrónicas, material digital, actividades prácticas y evaluaciones obligatorias para avanzar en cada trayecto formativo.

Los participantes contarán con dos clases sincrónicas semanales, además de acompañamiento académico durante toda la cursada.

Las clases iniciarán durante los primeros días de abril de 2026.

Cuáles son los requisitos

Para postularse, las personas interesadas deberán:

Ser mayor de 18 años

Residir en la provincia de Mendoza

Poseer conexión a internet

Realizar una instancia de preselección para evaluar conocimientos previos

Aprobar las instancias intermedias para continuar con el cursado

Aprobar la instancia final para obtener la certificación

Participar en un solo curso

Preinscripción

La preinscripción estará habilitada desde el miércoles 25 de febrero de 2026, a través de un formulario en línea que será difundido por los canales oficiales del Gobierno de Mendoza.

Los cupos son limitados y la inscripción incluye una instancia de evaluación nivelatoria obligatoria, que permitirá realizar la preselección y asignación de vacantes.