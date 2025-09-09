Petróleo: ya hay dos empresas interesadas en explorar dos de las nuevas áreas

La Provincia anunció que se lanzará la licitación de 12 nuevas áreas petroleras para la exploración de hidrocarburos bajo el Pliego Modelo 2025. Se trata de una modalidad que busca agilizar las inversiones para hacer crecer el sector petrolero en Mendoza . La ministra de Energía, Jimena Latorre , comunicó la novedad en el marco de la XV Exposición Internacional del Petróleo (AOG EXPO 2025).

En esta feria estratégica para el sector, la provincia exhibirá hasta el 11 de septiembre su potencial en hidrocarburos convencionales y no convencionales en donde habrá oportunidades de inversión. En este marco, Latorre destacó que Mendoza está haciendo la tarea del sector público –una política seria, estable y con herramientas concretas- para que el sector privado invierta.

En diálogo con Los Andes , el director de Hidrocarburos de Mendoza, Lucas Erio , relató que una vez que estén formalizadas las publicaciones de la licitación en lo que resta de la semana comenzarán a correr 60 días para la presentación de propuestas. La expectativa es alta debido a que ya hay dos empresas que han manifestado su interés en dos áreas diferentes. En realidad, se trata de bloques exploratorios.

Los bloques en concursos son: Atuel Exploración Norte, Atuel Exploración Sur, Boleadero, Calmuco, Chachahuen Norte, CN III Norte, Los Parlamentos, Puesto Pozo Cercado Occidental, Ranquil Norte, Río Atuel, Sierra Azul Sur y Zampal. Según explicó el funcionario se trata de áreas libres entre las que también hay algunas que en su momento la provincia revirtió a YPF . Todas poseen interés geológico, pero no cuentan con lo que se denomina “reservas certificadas”.

Aunque en la mayoría de los bloques puestos en oferta poseen pozos exploratorios y han sido explorados en algún momento, ninguno cuenta con la garantía correspondiente con relación a las reservas. Por este motivo, para el Gobierno es clave que se realice una inversión en este sentido y los montos de los aportes están relacionados con lo que está hecho o no. De este modo, si es preciso realizar perforaciones la inversión será mayor que si se debe comenzar por la registración sísmica o el procesamiento de datos obtenidos de esta.

image

“Las barreras de entrada son bajas porque lo que queremos es que se explore y se certifiquen reservas”, precisó Erio. Entre otras acciones y en línea con lo declarado por Latorre, la Provincia ha eliminado los cánones de ingreso así como no se solicitan pagos iniciales previos al comienzo de los trabajo. De este modo, se pretende que el monto prioritario de la inversión se destine al desarrollo de la producción en lugar de a otro tipo de cargas burocráticas.

Las empresas interesadas

En un contexto de incertidumbre política y económica, desde el Ministerio de Energía tienen buenas expectativas con el lanzamiento de los bloques para explorar. Esto porque según explicó el subsecretario de Hidrocarburos ya hay 2 de las 12 áreas en donde dos empresas presentaron propuestas. “Esto nos sirve para medir la posible respuesta que podemos tener”, precisó Erio.

Así, la empresa Hattrick manifestó su intención de quedarse con Atuel Exploración Sur. Hattric es una compañía de energía dedicada a la exploración y producción de hidrocarburos. En Mendoza ha colaborado con la Empresa Mendocina de Energía (EMESA) para reactivar pozos inactivos o capitalizar activos con tecnología.

Por otro lado, PCR (Petroquímica Comodoro Rivadavia) apuntó a explorar el bloque Río Atuel. PCR es una de las firmas que obtuvo una de las áreas dejadas por YPF por lo que está en proceso de realizar una inversión de más de 100 millones de dólares para desarrollar y extraer petróleo extrapesado en el área de Llancanelo Sur.

En líneas generales, los 12 bloques lanzados a licitación tienen superficies que van de los 100 km2 como es el caso de Puesto Pozo Cercado Occidental hasta más de 1.000 km2. Los más grandes suelen estar en el Sur de la provincia y Erio aclaró que es común que a medida que se explora, las áreas se achiquen. Es decir que dentro del contrato, los “permisionarios para la exploración” adquieren el bloque grande y en función del trabajo de campo delimitan mejor el yacimiento y lo que queda afuera se devuelve.

Cómo está el sector

La salida de YPF de las áreas maduras tanto en Mendoza como en las otras provincias petroleras ha tenido un impacto en el sector. Así, la transición ha implicado una caída en los niveles de producción así como una reconfiguración en las empresas de servicios ligadas al rubro. Ahora, el Ministerio de Energía está a la espera de que YPF concrete la segunda parte del Plan Andes en donde terminarán de dejar lo que quedaba de áreas convencionales para convertirse en una compañía 100% no convencional. En Mendoza se trata de las áresas Chachauén y el clúster Malargüe.

image

En este contexto, Lucas Erio explicó que la caída en la producción petrolera de la provincia se anticipaba este año, en especial porque se trata de un recurso no renovable con inversiones que no impactan de un momento a otro sino que llevan tiempo. El subsecretario sumó que la Provincia ha implementado diversas acciones para sostener la actividad.

Entre ellas se destaca la baja re regalías, los incentivos a la recuperación terciaria así como distintas acciones en conjunto con el sector privado. Más allá de esto, Erio observó que se trata de un recurso no renovable que tiende a terminarse y que, de hecho, dejará de poder explotarse en algún momento.

No obstante, el profesional aclaró que más allá de que la Vaca Muerta de Neuquén y el no convencional sean las estrellas del sector en Argentina, “nos vemos en la obligación de sostener el convencional”. Es que gracias a la existencia de este recurso, YPF ha proyectado exportaciones por U$S14.000 millones para 2030.

Es debido a este tipo de explotaciones que el país podrá exportar lo que se genere en el Sur del país. Hay que recordar que Mendoza podría tener un desarrollo en este sentido dentro de unos años que ya explora YPF así como PCR y Aconcagua Energía en áreas ubicadas en Malargüe, cerca de la lengua local del yacimiento no convencional.