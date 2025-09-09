La Justicia federal de Mendoza frenó los pases a disponibilidad en el INV

El Juzgado Federal N°2 de la provincia suspendió la resolución del Ministerio de Economía y ordenó a Nación abstenerse de cesantías o traslados en el organismo.

La Justicia mendocina frenó los pases a disponibilidad en el Instituto Nacional de Vitivinicultura

La Justicia suspendió los pases a disponibilidad en el Instituto Nacional de Vitivinicultura que había solicitado el Gobierno Nacional, con el fin de reubicar, trasladar y suspender trabajadores del área vitivinícola.

El Juzgado Federal N°2 de Mendoza suspendió la Resolución N° 1240/25 del Ministerio de Economía y le ordenó a Nación que se abstenga de llevar a cabo “cualquier acto administrativo” que derive de la norma suspendida incluyendo cesantías del personal o eliminación de estructuras.

Al respecto, el secretario general de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), Rodolfo Aguiar, apuntó contra el presidente Javier Milei y sostuvo que "la Justicia le está ganando por goleada":

"¿Qué pasó con su ministro, 'el coloso'? Al final, me parece que dilapidó las facultades delegadas. A Luis Caputo no le sirvió de nada hacerse el pícaro después de que el Congreso rechazara los decretos de desregulación e insistir con los pases a disponibilidad. Aunque ya te van a notificar, te lo adelanto yo: ¡Quedaron sin efecto!", sostuvo el gremialista.