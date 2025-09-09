9 de septiembre de 2025 - 18:31

La Justicia federal de Mendoza frenó los pases a disponibilidad en el INV

El Juzgado Federal N°2 de la provincia suspendió la resolución del Ministerio de Economía y ordenó a Nación abstenerse de cesantías o traslados en el organismo.

Foto:

Marcelo Rolland / Los Andes
Los Andes | Redacción Política
Por Redacción Política

Resolución del Juzgado Federal N°2 de Mendoza

Al respecto, el secretario general de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), Rodolfo Aguiar, apuntó contra el presidente Javier Milei y sostuvo que “la Justicia le está ganando por goleada”:

Rodolfo Aguiar, secretario general de ATE Nacional. - Gentileza
“¿Qué pasó con su ministro, ‘el coloso’? Al final, me parece que dilapidó las facultades delegadas. A Luis Caputo no le sirvió de nada hacerse el pícaro después de que el Congreso rechazara los decretos de desregulación e insistir con los pases a disponibilidad. Aunque ya te van a notificar, te lo adelanto yo: ¡Quedaron sin efecto!”, sostuvo el gremialista.

Por otra parte, el juez Pablo Quirós sostuvo que, en relación a los Decretos de Necesidad y Urgencia que el Gobierno Nacional formuló para alterar la estructura del organismo,se torna abstracto el análisis de constitucionalidad o convencionalidad pretendido, respecto de los decretos 462/2025 y 585/2025”.

