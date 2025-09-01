Desde el balcón, Cristina Kirchner saludó a la militancia a tres años del intento de magnicidio

La expresidente se asomó al balcón de su vivienda ante una multitud que la esperaba.

Cristina Kirchner saludó a la militancia a tres años del intento de magnicidio.

Este lunes, la expresidenta Cristina Kirchner salió al balcón de su vivienda en San José 1111, en el barrio porteño de Constitución. CFK saludó a la militancia que se había reunido en torno a la vivienda, al cumplirse 3 años del intento de magnicidio.

Mientras La Cámpora marchaba desde el centro porteño, la exmandataria se dejó ver en los balcones del departamento. De esta manera, Cristina Kirchner saludó a los militantes reunidos, mayormente jóvenes, que se acercaron a su domicilio para brindarle apoyo, entre cánticos y banderas.

Nicolás Carrizo, quien fue excarcelado en la causa por el intento de magnicidio, le pidió en los últimos días sus más "sinceras disculpas" a la exmandataria. Carrizo declaró que desconocía los planes de Fernando Sabag Montiel y Brenda Uliarte (ambos procesados por esa causa).

Por otra parte, la fiscal del juicio Gabriela Baigún acusó a Sabag Montiel y a Uliarte del delito de tentativa de homicidio triplemente agravado por alevosía, portación ilegal arma de guerra. También pidió la absolución del Carrizo, de quien el tribunal dictó su excarcelación.