Desde el balcón, Cristina Kirchner saludó a la militancia a tres años del intento de magnicidio

Este lunes, la expresidenta Cristina Kirchner salió al balcón de su vivienda en San José 1111, en el barrio porteño de Constitución. CFK saludó a la militancia que se había reunido en torno a la vivienda, al cumplirse 3 años del intento de magnicidio.
Mientras La Cámpora marchaba desde el centro porteño, la exmandataria se dejó ver en los balcones del departamento. De esta manera, Cristina Kirchner saludó a los militantes reunidos, mayormente jóvenes, que se acercaron a su domicilio para brindarle apoyo, entre cánticos y banderas.
Intento de magnicidio
Nicolás Carrizo, quien fue excarcelado en la causa por el intento de magnicidio, le pidió en los últimos días sus más “sinceras disculpas” a la exmandataria. Carrizo declaró que desconocía los planes de Fernando Sabag Montiel y Brenda Uliarte (ambos procesados por esa causa).
Por otra parte, la fiscal del juicio Gabriela Baigún acusó a Sabag Montiel y a Uliarte del delito de tentativa de homicidio triplemente agravado por alevosía, portación ilegal arma de guerra. También pidió la absolución del Carrizo, de quien el tribunal dictó su excarcelación.
Además, solicitó una unificación de la pena de 19 años para Sabag Montiel y de 14 años y dos meses para Uliarte.