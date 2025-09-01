Maximiliano Ferraro: "El Gobierno de Milei elige callar a los periodistas antes que dar explicaciones"

El diputado nacional de la Coalición Cívica Maximiliano Ferraro consideró que el fallo del juez Alejandro Maraniello es un “mamarracho jurídico”. La declaración del legislador surgió hoy, luego de que el juez ordenara la prohibición de publicar audios que involucran a la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei.
“El fallo del juez Maraniello es un ataque brutal a la libertad de expresión y un mamarracho jurídico”, manifestó el legislador opositor. Y sumó: “Es censura previa, prohibida por la Constitución, en un fallo exprés a medida y pedido del Gobierno, con una cautelar sin plazo alguno”.
Para Ferraro, "el juez ni siquiera escuchó los audios de Karina Milei y decidió prohibirlos ‘por si las dudas’”. Y añadió: “Como si eso fuera poco, Patricia Bullrich pide allanar medios y periodistas. ¿Qué sigue? ¿Quemar imprentas?”.
Luego, el diputado opositor cuestionó: “¿Y quién firma esta censura? Un juez denunciado por abuso sexual, acoso laboral y maltrato en el Consejo de la Magistratura. Este es el Juez que decide qué puede o no puede publicar la prensa en Argentina”.
En ese marco, para Ferraro “el gobierno de Milei elige callar a los periodistas antes que dar explicaciones por las denuncias de corrupción”. “Pero la censura y los aprietes no tapan la mugre, solo la multiplican. Democracia es libertad de prensa y expresión. La censura previa la usan los autoritarios o los que tienen miedo a la verdad. En este caso son las dos cosas”, criticó.