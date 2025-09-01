1 de septiembre de 2025 - 22:36

Maximiliano Ferraro: "El Gobierno de Milei elige callar a los periodistas antes que dar explicaciones"

El diputado nacional de la Coalición Cívica también apuntó contra el juez Alejandro Maraniello, por el “mamarracho jurídico”.

Maximiliano Ferraro, diputado nacional de la Coalición Cívica.

Maximiliano Ferraro, diputado nacional de la Coalición Cívica.

Foto:

Los Andes | Redacción Política
Por Redacción Política

El diputado nacional de la Coalición Cívica Maximiliano Ferraro consideró que el fallo del juez Alejandro Maraniello es un “mamarracho jurídico”. La declaración del legislador surgió hoy, luego de que el juez ordenara la prohibición de publicar audios que involucran a la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei.

Leé además

El juez Alejandro Patricio Maraniello.

El juez que prohibió difundir "audios de Karina Milei" tiene 9 denuncias en contra: cinco por acoso sexual

Por Redacción Policiales
Cristina Kirchner saludó a la militancia a tres años del intento de magnicidio.

Desde el balcón, Cristina Kirchner saludó a la militancia a tres años del intento de magnicidio

Por Redacción Política

“El fallo del juez Maraniello es un ataque brutal a la libertad de expresión y un mamarracho jurídico”, manifestó el legislador opositor. Y sumó: “Es censura previa, prohibida por la Constitución, en un fallo exprés a medida y pedido del Gobierno, con una cautelar sin plazo alguno”.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/maxiferraro/status/1962634370566500534&partner=&hide_thread=false

Para Ferraro, "el juez ni siquiera escuchó los audios de Karina Milei y decidió prohibirlos ‘por si las dudas’”. Y añadió: “Como si eso fuera poco, Patricia Bullrich pide allanar medios y periodistas. ¿Qué sigue? ¿Quemar imprentas?”.

Luego, el diputado opositor cuestionó: “¿Y quién firma esta censura? Un juez denunciado por abuso sexual, acoso laboral y maltrato en el Consejo de la Magistratura. Este es el Juez que decide qué puede o no puede publicar la prensa en Argentina”.

En ese marco, para Ferraro “el gobierno de Milei elige callar a los periodistas antes que dar explicaciones por las denuncias de corrupción”. “Pero la censura y los aprietes no tapan la mugre, solo la multiplican. Democracia es libertad de prensa y expresión. La censura previa la usan los autoritarios o los que tienen miedo a la verdad. En este caso son las dos cosas”, criticó.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

Anabel Fernández Sagasti distinguió a más de 100 deportistas en el Congreso nacional. Foto: PJ.

Fernández Sagasti dice que hay consenso para aprobar un presupuesto "histórico" destinado al deporte

Por Redacción Política
Luis Petri y Javier Milei (X).

En medio del escándalo por presuntas coimas, Milei participará de un acto junto al ministro y candidato Petri

Por Redacción Política
Repercusión internacional sobre las presuntas coimas a funcionarios del gobierno de Milei.

El escándalo de los audios por presuntas coimas llegó a la prensa internacional: las repercusiones

Por Redacción Política
El Senado de la Nación convirtió en ley el proyecto que declara la emergencia en pediatría, con 62 votos afirmativos y solo ocho negativos.

Otra dura derrota del Gobierno en el Congreso: luz verde para la "ley Garrahan" en el Senado

Por Redacción Política