Maximiliano Ferraro: "El Gobierno de Milei elige callar a los periodistas antes que dar explicaciones"

El diputado nacional de la Coalición Cívica también apuntó contra el juez Alejandro Maraniello, por el “mamarracho jurídico”.

El diputado nacional de la Coalición Cívica Maximiliano Ferraro consideró que el fallo del juez Alejandro Maraniello es un “mamarracho jurídico”. La declaración del legislador surgió hoy, luego de que el juez ordenara la prohibición de publicar audios que involucran a la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei.

“El fallo del juez Maraniello es un ataque brutal a la libertad de expresión y un mamarracho jurídico”, manifestó el legislador opositor. Y sumó: “Es censura previa, prohibida por la Constitución, en un fallo exprés a medida y pedido del Gobierno, con una cautelar sin plazo alguno”.

EL FALLO DEL JUEZ MARANIELLO ES UN ATAQUE BRUTAL A LA LIBERTAD DE EXPRESIÓN Y UN MAMARRACHO JURÍDICO.



Es censura previa, prohibida por la Constitución, en un fallo exprés a medida y pedido del Gobierno, con una cautelar sin plazo alguno. El juez ni siquiera escuchó los audios de… pic.twitter.com/ByJIPs9Y3k — maxi ferraro (@maxiferraro) September 1, 2025 Para Ferraro, "el juez ni siquiera escuchó los audios de Karina Milei y decidió prohibirlos ‘por si las dudas’”. Y añadió: “Como si eso fuera poco, Patricia Bullrich pide allanar medios y periodistas. ¿Qué sigue? ¿Quemar imprentas?”.

Luego, el diputado opositor cuestionó: “¿Y quién firma esta censura? Un juez denunciado por abuso sexual, acoso laboral y maltrato en el Consejo de la Magistratura. Este es el Juez que decide qué puede o no puede publicar la prensa en Argentina”.