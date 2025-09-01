El juez que prohibió difundir "audios de Karina Milei" tiene 9 denuncias en contra: cinco por acoso sexual

Bullrich denunció "servicios de inteligencia paralelos y extranjeros" detrás de los audios de Karina Milei

La notificación formal de los cargos se realizó la semana pasada, y ahora el juez federal en lo civil y comercial tiene un plazo de veinte días para presentar su descargo por escrito ante la Comisión de Disciplina del Consejo de la Magistratura , que será la encargada de evaluar su situación.

La magnitud de cada acusación obligó la presencia policial en el tribunal donde se desempeña Marianello para resguardar la seguridad física y psíquica de los trabajadores. Esto fue un reclamo exclusivo de la Asociación de Empleados y Funcionarios del Poder Judicial (Aefpjn) desde septiembre de 2024.

Los expedientes abiertos en su contra incluyen denuncias de abuso de poder y uso indebido de recursos públicos.

Una de las víctimas relató que, a menos de una semana de entrar al juzgado, fue convocada fuera de horario por temor a perder su empleo. Según declaró, en esa reunión el magistrado intentó tocamientos y besos no consentidos, además de mantener relaciones sexuales solo para poner fin a la situación.

Otra empleada denunció haber recibido mensajes por redes sociales y observaciones reiteradas sobre su vestimenta. También mencionó maltrato laboral después de rechazar pedidos personales del juez.

El proceso disciplinario avanza con pruebas y testimonios. La Comisión de Disciplina deberá resolver si corresponde aplicar sanciones administrativas o girar los casos a la Comisión de Acusación, que podría promover un pedido de remoción.

Las denuncias alcanzan un abanico amplio: acoso laboral y sexual, maltrato hacia empleados y violaciones a reglamentos internos del Poder Judicial. Varios de esos expedientes llegaron desde la Cámara Contencioso Administrativa y la Oficina de Bienestar Judicial, aunque permanecen bajo reserva.