Ordenaron frenar la difusión de los presuntos audios de Karina Milei: el Gobierno celebró fallo judicial

La difusión de los audios grabados en Casa Rosada de Karina Milei , secretaria general de la Presidencia, generó una fuerte reacción en el Gobierno . Tras denunciar que se trató de “una operación de inteligencia ilegal” , la Justicia ordenó el cese inmediato de la publicación de ese material.

El Ejecutivo sostiene que no se trató de una simple filtración, sino de un ataque planificado para “desestabilizar en plena campaña electoral” . La denuncia quedó radicada en el Juzgado Federal 12 luego de ser presentada por el Ministerio de Seguridad que conduce Patricia Bullrich.

“Se grabaron conversaciones privadas de Karina Milei y otros funcionarios, las que fueron manipuladas y difundidas para condicionar al Poder Ejecutivo. No fue una filtración. Fue un ataque ilegal, planificado y dirigido” , indicó el funcionario.

Minutos después, Adorni volvió a utilizar X para celebrar la resolución del juez en lo Civil y Comercial Alejandro Patricio Maraniello, al consignar que “la Justicia reconoció que se trata de una violación grave a la privacidad institucional y no un caso de libertad de expresión” .

En efecto, el magistrado dictó una medida cautelar que prohibió la publicación del material difundido el pasado 29 de agosto, por medio de una resolución en la que ordenó el cese de la difusión “a través de cualquier medio de comunicación de forma escrita y/o audiovisual y/o a través de redes sociales desde todo sitio, plataforma y/o canal web”.

La Justicia ordenó el cese inmediato de la difusión de los audios grabados ilegalmente a Karina Milei en Casa Rosada.



Reconoció que se trata de una violación grave a la privacidad institucional y no un caso de libertad de expresión.



— Manuel Adorni (@madorni) September 1, 2025

“Decretase la medida cautelar ordenando, solamente el cese de la difusión únicamente de los audios grabados en la Casa de Gobierno de la Nación, anunciados el día 29/08/2025- como fueran denunciados- que sean atribuidos a la Sra. Karina Elizabeth Milei”, indicó la resolución.

Para garantizar el cumplimiento de la medida, el fallo dispuso que se envíe un oficio con habilitación de días y horas inhábiles al Ente Nacional de Comunicaciones (ENACOM).

La medida busca frenar la polémica iniciada el viernes pasado con la filtración de un breve clip en el que se escuchaba a la hermana del Presidente pedir “unidad” en la interna libertaria.

Señalaron a los responsables, entre ellos Jorge Rial

Quienes difundieron ese material habían advertido que se trataba solo de un adelanto, lo que habría motivado esta rápida acción judicial por parte del oficialismo.

Desde Presidencia señalaron que la difusión de los audios de Karina Milei en el canal de streaming ‘Carnaval’ tuvo como objetivo “generar caos, desinformación y condiciona ilegítimamente las próximas elecciones legislativas y nacionales”.

“Entre los responsables identificados se encuentran el periodista Mauro Federico, el empresario Pablo Toviggino, el conductor Jorge Rial (que hace pocas semanas declaró que había que espiar al presidente Javier Milei) y el abogado Franco Bindi, operador judicial vinculado a Fernando Pocino”, agregaron.