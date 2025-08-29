29 de agosto de 2025 - 21:20

Adorni sobre los audios de Karina Milei: "Si son verdaderos, estaríamos ante un escándalo sin precedentes"

El vocero presidencial lo calificó como una "operación orquestada" y advirtió que, de ser auténticos, se trataría de un hecho sin precedentes en la Argentina.

Clarin
Los Andes | Redacción Política
Por Redacción Política

El vocero presidencial, Manuel Adorni, se refirió este viernes a los recientes audios que se le atribuyen a la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y sostuvo que “si son verdaderos, estamos ante un escándalo sin precedentes” porque sería “la primera vez en la historia de Argentina que se graba a un funcionario dentro de la Casa Rosada”.

Además, el legislador porteño electo hizo hincapié en que la circulación estos audios “a diez días de la elección de la provincia de Buenos Aires” confirma que “es una operación orquestada” para “desestabilizar al gobierno e influir maliciosamente en el proceso electoral”.

“En cuanto a los supuestos audios de Karina Milei: Si los audios son verdaderos estamos ante un escándalo sin precedentes. Sería la primera vez en la historia de Argentina que se graba a un funcionario dentro de la Casa Rosada”, escribió Adorni en su cuenta de X.

Y agregó: que “la difusión de estos audios, a diez días de la elección de la provincia de Buenos Aires, confirma que todo lo que viene ocurriendo es una operación orquestada y diagramada de desinformación, con el evidente objetivo de desestabilizar al gobierno e influir maliciosamente en el proceso electoral”.

