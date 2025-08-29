Para rastrear la ruta de presuntas coimas en Discapacidad, levantaron el secreto bancario de Spagnuolo y empresarios

El juez federal Sebastián Casanello dispuso hoy levantar el secreto bancario y fiscal de los empresarios Jonathan y Emmanuel Kovalivker, accionistas de la droguería Suizo Argentina, y del ex titular de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), Diego Spagnuolo.

El exdirector de la Agencia Nacional de Discapacidad, Diego Spagnuolo, junto a Javier Milei, su hermana Karina y Martín Menem

La medida respondió a un pedido del fiscal federal Franco Picardi, con el objetivo de rastrear la ruta del dinero de presuntos pagos indebidos. Para ello, el magistrado libró oficios a la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), la Agencia Federal de Recaudación de CABA (ARCA) y al Banco Central, entre otros organismos.

Además, Casanello ordenó bloquear el acceso a cajas de seguridad que pudieran tener los investigados en entidades bancarias, mientras se mantiene vigente el secreto de sumario.

Secuestro de dinero en los allanamientos Durante los procedimientos realizados en las viviendas de los hermanos Kovalivker, en Nordelta, los investigadores hallaron 266.000 dólares en efectivo y siete millones de pesos dentro del auto de uno de ellos. En el domicilio del otro, en tanto, fueron encontradas cajas fuertes abiertas y vacías, lo que hizo sospechar que podrían haber sido despojadas de su contenido de manera apresurada antes del allanamiento.