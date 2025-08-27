El ministro Mario Lugones negó contratos irregulares con la Droguería Suizo Argentina

El ministro de Salud afirmó que la empresa obtuvo una licitación relacionada con servicios logísticos y no con la provisión de medicamentos.

El ministro de Salud, Mario Lugones, sostuvo hoy que “no hay ningún contrato irregular de Droguería Suizo Argentina” con la cartera a su cargo, y aclaró que no habló con el desplazado titular de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) Diego Spagnuolo tras el escándalo por los audios que le atribuyen sobre supuestas coimas.

Lugones se refirió de esta forma a las sospechas que se sembraron sobre la droguería Suizo Argentina no sólo por aparecer mencionada en las grabaciones de Spagnuolo sino ante el crecimiento de los montos de los contratos con la cartera sanitaria en carácter de proveedora.

En 2024 la empresa tuvo contratos con el Ministerio por 4.000 millones de pesos y en 2025 por casi 110.000 millones de pesos, según figura en la web Compr.ar, la plataforma por la cual el Estado hace sus compras. En marzo de este año la cartera de Lugones autorizó un contrato con la Suizo Argentina por 78.267 millones de pesos.

“Es mentira, no es cierto. ¿Leyeron lo que dice el contrato? ¿Dice que ganaron una licitación por drogas o por logística? Ganaron por logística, no por medicamentos. No me hace ruido, fue (un contrato) por Comp.ar, fue por dos años y se paga lo que se usa, (el monto) es el máximo que se puede pagar en dos años (no necesariamente implica que se vaya a hacer ese desembolso). Es eso, no lo que ustedes están diciendo”, aclaró Lugones en declaraciones a un grupo de periodistas acreditados en Casa Rosada.