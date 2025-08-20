Tras las críticas de Fantino, el jefe de Gabinete apuntó contra el dueño del laboratorio que distribuyó las ampollas contaminadas.

Guillermo Francos respaldó al ministro de Salud por la crisis por el fentanilo contaminado.

En medio de la conmoción nacional por la muerte de al menos 96 personas a causa del consumo de fentanilo contaminado, el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, salió a respaldar públicamente al ministro de Salud, Mario Lugones, y descartó su salida del Gobierno.

“El ministro no renuncia porque no tiene responsabilidad”, afirmó Francos este miércoles, luego de mantener una reunión con Lugones, quien le detalló los avances en la investigación.

El respaldo llega después de que el conductor Alejandro Fantino, desde su programa de streaming Neura, apuntara con dureza contra el ministro y reclamara su renuncia con insultos: “Lo lamento, cien muertos, lo lamento, que me chupe bien la p..., decíselo (...) Me parece que se tiene que ir. No me rompan los huevos, no me llamen, no me hagan sonar el teléfono”.

Fantino pidió al aire la renuncia del ministro de Salud y lo llamaron para apretarlo en vivo y en directo.



Hace unos días, Lugones había calificado de "delincuentes" a quienes distribuyeron el fentanilo adulterado en clínicas y hospitales del país. También había reclamado justicia y resaltado que se trata de "un hecho totalmente inédito en la historia de la salud argentina".

Francos, en tanto, confirmó que se iniciarán sumarios en la ANMAT y apuntó directamente contra el empresario Ariel García Furfaro, dueño del laboratorio investigado. “Es una historia que viene de mucho tiempo, con una persona que ha ascendido mucho, generado una enorme fortuna, y nadie tiene muy claro cómo obtuvo el laboratorio, pero no estaba en condiciones de manejarlo”, señaló.