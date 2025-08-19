Fantino estalló contra el ministro de Salud por el caso del fentanilo contaminado: "Cien muertos, volá"

El conductor, que en reiteradas oportunidades expresó su apoyo a las políticas del gobierno de Javier Milei, lanzó fuertes críticas contra el ministro Mario Lugones.

Fantino estalló contra Mario Lugones por el caso del fentanilo contaminado: "Lo lamento, cien muertos, volá"

En medio de la conmoción por la muerte de al menos 96 personas tras consumir fentanilo contaminado, Alejandro Fantino apuntó duramente contra el ministro de Salud, Mario Lugones, y pidió su renuncia en vivo durante su programa en el streaming Neura.

El conductor, que en reiteradas oportunidades expresó su apoyo a las políticas del gobierno de Javier Milei, lanzó fuertes críticas contra Lugones. “Lo lamento, cien muertos, volá. Sos un inútil, no te creo nada, se te fue de las manos”, disparó Fantino, visiblemente alterado.

El periodista sostuvo que la salida del funcionario sería “una muestra de grandeza” hacia el Presidente. “Sería un gesto enorme para Javier, que ya soporta carpetazos todo el tiempo”, señaló.

Mario Lugones, ministro de Salud de la Nación Mario Lugones, ministro de Salud de la Nación Gentileza Críticas a la entrevista de Lugones Las declaraciones surgieron tras una entrevista en la que Lugones calificó de “delincuentes” a los dueños de HLB Pharma, laboratorio vinculado al fentanilo contaminado. Allí, el ministro sugirió la existencia de nexos con el kirchnerismo.

Fantino, sin embargo, aseguró que el funcionario “no estuvo a la altura” y que su testimonio le generó “asco”. “Estaba cagado en las patas, sucio como una papa. Usted estaba sucio de alma”, lanzó el conductor, acusándolo de cargar con el peso de las muertes.