Fantino estalló contra el ministro de Salud por el caso del fentanilo contaminado: "Cien muertos, volá"

El conductor, que en reiteradas oportunidades expresó su apoyo a las políticas del gobierno de Javier Milei, lanzó fuertes críticas contra el ministro Mario Lugones.

Los Andes | Redacción Política
Por Redacción Política

El conductor, que en reiteradas oportunidades expresó su apoyo a las políticas del gobierno de Javier Milei, lanzó fuertes críticas contra Lugones. “Lo lamento, cien muertos, volá. Sos un inútil, no te creo nada, se te fue de las manos”, disparó Fantino, visiblemente alterado.

El periodista sostuvo que la salida del funcionario sería “una muestra de grandeza” hacia el Presidente. “Sería un gesto enorme para Javier, que ya soporta carpetazos todo el tiempo”, señaló.

Mario Lugones, ministro de Salud de la Nación
Críticas a la entrevista de Lugones

Las declaraciones surgieron tras una entrevista en la que Lugones calificó de “delincuentes” a los dueños de HLB Pharma, laboratorio vinculado al fentanilo contaminado. Allí, el ministro sugirió la existencia de nexos con el kirchnerismo.

Fantino, sin embargo, aseguró que el funcionario “no estuvo a la altura” y que su testimonio le generó “asco”. “Estaba cagado en las patas, sucio como una papa. Usted estaba sucio de alma”, lanzó el conductor, acusándolo de cargar con el peso de las muertes.

“Si bancamos al Gobierno, también hay que marcar lo que está mal”

El periodista justificó su postura en la necesidad de ser críticos incluso desde el apoyo al oficialismo. “Si defendemos al gobierno todos los días, también tenemos que señalar lo que no funciona. Cien personas murieron y hay otros con secuelas de por vida”, enfatizó.

En su descargo, Fantino pidió a Lugones dar un paso al costado: “Tenés 77 años, sos cardiólogo. Hacete un gesto, seguí revisando corazones en tu consultorio. Murieron cien, volá”.

La Justicia investiga al laboratorio HLB Pharma por fentanilo contaminado, vinculado a la muerte de 74 pacientes en distintas provincias.

La causa judicial y las pericias clave

Mientras tanto, la Justicia avanza con la investigación. El juez Ernesto Kreplak espera resultados de dos grupos de pericias fundamentales:

  • Cuerpo médico forense de la Corte Suprema: determinará si los fallecidos murieron por las bacterias presentes en el fentanilo o por sus enfermedades previas.
  • Instituto Malbrán: analizará el batch record de HLB Pharma y los cuadernos de microbiología incautados en allanamientos, documentos que podrían derivar en imputaciones a los 24 sospechosos bajo la lupa judicial.

El futuro de la causa dependerá de estas pruebas técnicas, que permitirán establecer si existe el umbral probatorio suficiente para responsabilizar a los laboratorios y a sus directivos.

