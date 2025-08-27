Javier Milei habló por primera vez de Spagnuolo: "Todo lo que dice es mentira, lo vamos a llevar a la Justicia"

El presidente Javier Milei habló por primera vez de la acusación por supuestas coimas tras la filtración de audios y sostuvo que “todo lo que dice” el ex titular de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) Diego Spagnuolo “es mentira” y por eso, “lo vamos a llevar a la Justicia y vamos a probar que mintió”.
Así se expresó Milei en diálogo con la prensa durante la caravana de Lomas de Zamora minutos antes de que la comitiva tuviera que ser evacuada debido a enfrentamientos entre militantes.
La polémica inició luego de que trascendieran audios de Spagnuolo, donde denunciaba presuntas maniobras irregulares y una recaudación ilegal en la compra y venta de medicamentos. En esos registros, el ex funcionario menciona a la droguería Suizo Argentino S.A.