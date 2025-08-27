27 de agosto de 2025 - 15:58

Javier Milei habló por primera vez de Spagnuolo: "Todo lo que dice es mentira, lo vamos a llevar a la Justicia"

El presidente rompió el silencio y se refirió por primera vez a las supuestas coimas en la Andis luego de la filtración de audios de Diego Spagnuolo.

Javier Milei habló por primera vez de Spagnuolo

Javier Milei habló por primera vez de Spagnuolo

Foto:

Gentileza
Los Andes | Redacción Política
Por Redacción Política

El presidente Javier Milei habló por primera vez de la acusación por supuestas coimas tras la filtración de audios y sostuvo que “todo lo que dice” el ex titular de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) Diego Spagnuolo “es mentira” y por eso, “lo vamos a llevar a la Justicia y vamos a probar que mintió”.

Leé además

El exdirector de la Agencia Nacional de Discapacidad, Diego Spagnuolo, junto a Javier Milei, su hermana Karina y Martín Menem

"Coimas" en Discapacidad: el primer funcionario en romper el silencio dijo que "el audio está armado"

Por Redacción Política
Diego Spagnuolo, titular de la Agencia Nacional de Discapacidad, junto a Javier Milei.

Los nuevos audios atribuidos a Diego Spagnuolo salpican a Sandra Pettovello y Diana Mondino

Por Redacción Política

Así se expresó Milei en diálogo con la prensa durante la caravana de Lomas de Zamora minutos antes de que la comitiva tuviera que ser evacuada debido a enfrentamientos entre militantes.

Embed

La polémica inició luego de que trascendieran audios de Spagnuolo, donde denunciaba presuntas maniobras irregulares y una recaudación ilegal en la compra y venta de medicamentos. En esos registros, el ex funcionario menciona a la droguería Suizo Argentino S.A.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

Diego Spagnuolo y Javier Milei

No hallaron chats entre Diego Spagnuolo y los Milei: creen que los borró la semana pasada

Por Redacción Política
Francos dijo que se orquestó operación política con los audios por presuntas coimas y anunció una auditoría.

Francos dijo que se "orquestó una operación política" con los audios por presuntas coimas y anunció una auditoría

Por Redacción Política
Atacaron la caravana de Javier Milei en Lomas de Zamora 

Atacaron a la caravana de Milei en Lomas de Zamora y debieron evacuar de urgencia a la comitiva

Por Redacción Política
Alfredo Cornejo y Luis Petri

Encuesta urgente: así mide el candidato de Milei en Mendoza

Por Jorge Yori