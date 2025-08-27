Javier Milei habló por primera vez de Spagnuolo: "Todo lo que dice es mentira, lo vamos a llevar a la Justicia"

El presidente rompió el silencio y se refirió por primera vez a las supuestas coimas en la Andis luego de la filtración de audios de Diego Spagnuolo.

El presidente Javier Milei habló por primera vez de la acusación por supuestas coimas tras la filtración de audios y sostuvo que “todo lo que dice” el ex titular de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) Diego Spagnuolo “es mentira” y por eso, “lo vamos a llevar a la Justicia y vamos a probar que mintió”.

Así se expresó Milei en diálogo con la prensa durante la caravana de Lomas de Zamora minutos antes de que la comitiva tuviera que ser evacuada debido a enfrentamientos entre militantes.