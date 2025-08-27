Francos dijo que se "orquestó una operación política" con los audios por presuntas coimas y anunció una auditoría

En su presentación de informe de gestión, el ministro habló del caso coimas y fentanilo contaminado.

Francos dijo que se orquestó "operación política" con los audios por presuntas coimas y anunció una auditoría.

El jefe de Gabinete, Guillermo Francos, afirmó este miércoles que se “orquestó una operación política” en torno a la difusión de unos audios atribuidos al ex titular de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), Diego Spagnulo, y aseguró que el Gobierno responderá a estas maniobras “con transparencia y respetando la división de poderes”.

Estas palabras llegaron luego de mencionar de los escándalos que golpean al oficialismo: las denuncias por presuntas coimas en la ANDIS y las críticas por la falta de controles en la tragedia del fentanilo contaminado.

“Mientras que el Congreso sancionaba una Ley de Emergencia en Discapacidad que implica un gasto que el Estado hoy no dispone, se orquestó una operación política divulgando supuestos audios del ex titular de la Agencia”, señaló Francos. Y agregó: “Que quede claro: tanto la aprobación de leyes que demandan recursos que quiebran el equilibrio fiscal, como la difamación de funcionarios con acusaciones no fundamentadas, forman parte de un mismo patrón: el accionar de un pequeño grupo de personas que, en esta nueva Argentina, ya no tienen lugar”.

El jefe de Gabinete remarcó que por ese motivo el Ejecutivo decidió remover a Spagnulo, intervenir la ANDIS y ordenar una auditoría profunda, con sumarios administrativos que tendrán como eje el sistema de compras y contrataciones.

En ese contexto, Francos dijo que “responderemos ante todas estas maniobras con transparencia y respetando la división de poderes, cosas que no se han hecho en otras oportunidades de la historia reciente de los argentinos.”.