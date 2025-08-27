27 de agosto de 2025 - 14:19

Francos dijo que se "orquestó una operación política" con los audios por presuntas coimas y anunció una auditoría

En su presentación de informe de gestión, el ministro habló del caso coimas y fentanilo contaminado.

Francos dijo que se orquestó operación política con los audios por presuntas coimas y anunció una auditoría.

Francos dijo que se orquestó "operación política" con los audios por presuntas coimas y anunció una auditoría.

Foto:

Los Andes | Redacción Política
Por Redacción Política

Leé además

Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS).

El Gobierno transfiere la Agencia de Discapacidad al Ministerio de Salud tras las "presuntas coimas"

Por Redacción Política
En un clima tenso, Guillermo Francos da la cara en la Cámara de Diputados para su informe de gestión 

Francos se presenta hoy en Diputados bajo presión por las denuncias de coimas y el fentanilo mortal

Por Redacción Política

Estas palabras llegaron luego de mencionar de los escándalos que golpean al oficialismo: las denuncias por presuntas coimas en la ANDIS y las críticas por la falta de controles en la tragedia del fentanilo contaminado.

“Mientras que el Congreso sancionaba una Ley de Emergencia en Discapacidad que implica un gasto que el Estado hoy no dispone, se orquestó una operación política divulgando supuestos audios del ex titular de la Agencia”, señaló Francos. Y agregó: “Que quede claro: tanto la aprobación de leyes que demandan recursos que quiebran el equilibrio fiscal, como la difamación de funcionarios con acusaciones no fundamentadas, forman parte de un mismo patrón: el accionar de un pequeño grupo de personas que, en esta nueva Argentina, ya no tienen lugar”.

Embed

El jefe de Gabinete remarcó que por ese motivo el Ejecutivo decidió remover a Spagnulo, intervenir la ANDIS y ordenar una auditoría profunda, con sumarios administrativos que tendrán como eje el sistema de compras y contrataciones.

En ese contexto, Francos dijo que “responderemos ante todas estas maniobras con transparencia y respetando la división de poderes, cosas que no se han hecho en otras oportunidades de la historia reciente de los argentinos.”.

Caso fentanilo contaminado

Sobre el caso del fentanilo, Francos calificó la situación como una “catástrofe sanitaria” y recordó que la investigación se inició a partir de una denuncia de la ANMAT, con el Instituto Malbrán como perito central.

La causa ya derivó en la prisión preventiva del dueño del laboratorio HLB Pharma, mientras que el Ministerio de Salud dispuso la remoción de la directora del INAME, tras detectarse una dilación injustificada en una inspección al laboratorio.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

Diputados: impulsarán una comisión para investigar la causa del fentanilo contaminado

Diputados: impulsarán una comisión para investigar la causa del fentanilo contaminado

Por Redacción Política
El jefe de Gabinete, Guillermo Francos.

Guillermo Francos atribuyó el escándalo de las presuntas coimas a una maniobra política

Por Redacción Política
Guillermo Francos respaldó al ministro de Salud por la crisis por el fentanilo contaminado.

Guillermo Francos respaldó al ministro de Salud por la crisis por el fentanilo contaminado

Por Redacción Política
La Boleta Única Papel de Mendoza. 

Boleta Única Papel: el plan de la Provincia para asegurarse la impresión a un bajo precio

Por Martín Fernández Russo